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AH股新聞

09/08/2023 10:06

《中國房產》官媒料房地產調控或擴至一線城市，並因城適度調整

　　《經濟通通訊社９日專訊》內地官媒《經濟日報》發表評論文章，指近期北京、上海、廣州
、深圳四個一線城市密集發聲，均提及支持和更好滿足剛性和改善性住房需求，意味房地產政策
調控範圍或將向一線城市擴大。不過，一線城市房地產市場的下行壓力較其他城市更小，預計將
因城適度調整，時間上可能是漸進，空間上可能從城市周邊開始，同時還要堅持「房住不炒」原
則。
　　文章指出，此輪房地產調控具體政策落地到城市的「第一槍」，在省會城市鄭州打響，另一
省會城市南京亦進一步優化房地產政策，而近日海南省也出台新政進一步降低購房者資金壓力。
文章預計，促進房地產市場企穩回升的政策將在更多城市落地，可能是綜合性的多項舉措，也可
能是針對某些方面進行調整優化。
　　文章並指出，近幾個月房地產市場總體企穩緩慢，也與居民就業壓力加大，收入預期減弱，
購房作為大宗消費恢復相對滯後有關。隨著宏觀經濟進一步回升向好，居民住房消費和房企投資
意願也將逐步恢復，對此要有信心，也要有耐心。
　　內媒《經濟觀察網》則指出，北上廣深將在本月召開專題會議，討論如何調整優化房地產相
關政策。（ｓｌ）

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