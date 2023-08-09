《經濟通通訊社９日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ商店情報平台顯示，２０２３年７月

共３７個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜前一百強，合計吸金近２０億美元，佔本期全球一

百強手遊發行商收入３８﹒１％。此外，隨著網易（０９９９９）《逆水寒》、《巔峰極速》，

朝夕光年《晶核》、上海鹿游網絡《新石器時代》等多款新品大作上市，７月中國ｉＯＳ手遊市

場收入環比提升８﹒８％，同比提升２﹒５％，雖略低於春節檔期，但市場復甦勢頭日益顯現。



＊網易《逆水寒》列全球ｉＯＳ手遊暢銷榜第二＊



其中網易６月３０日公測的武俠手遊《逆水寒》上市首３０天基本保持在國內ｉＰｈｏｎｅ

手遊暢銷榜前三，位列７月全球ｉＯＳ手遊暢銷榜第二名，成為本期網易遊戲旗下收入最高的手

遊產品。網易賽車手遊《巔峰極速》７月收入環比增長１４１％，位列中國ｉＯＳ手游暢銷榜第

九名。得益於此，本期網易移動遊戲收入環比提升６９％，重回全球手遊發行商收入榜第二名。

朝夕光年７月１４日推出的大型箱庭式動作ＲＰＧ遊戲《晶核》，以出色的題材設定和戰鬥

表現在近期眾多新遊中脫穎而出，僅半個月就攀升至中國ｉＯＳ手遊暢銷榜第八名。若僅統計７

月下半月的收入，該遊戲高居收入榜第４名，僅次於騰訊（００７００）《王者榮耀》、《逆水

寒》和騰訊《和平精英》。而在《晶核》帶動下，朝夕光年收入環比激增１０９％創新高，排名

前進７位至第八。（ｓｌ）

