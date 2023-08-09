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AH股新聞

09/08/2023 09:34

【聚焦數據】內地７月ＣＰＩ轉負，同比跌０﹒３％惟勝預期

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２３年７月全國居民消費價格（ＣＰＩ）
同比下降０﹒３％，物價重見負增長水平，不但是自２０２１年２月之後ＣＰＩ首度轉負，還是
２０２１年１月以來的最大跌幅，這也是自２０２０年以來ＣＰＩ及ＰＰＩ首次出現雙跌場面，
不過ＣＰＩ同比降０﹒３％仍好過市場預期的同比下跌０﹒４％。
　　７月，城市ＣＰＩ下降０﹒２％，農村下降０﹒６％；食品價格下降１﹒７％，非食品價格
持平；消費品價格下降１﹒３％，服務價格上漲１﹒２％。
　　累計１－７月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲０﹒５％。
　　環比來看，７月份ＣＰＩ按月上漲０﹒２％。其中，城市上漲０﹒３％，農村持平。
　
＊畜肉類價格同比大降１４％＊
　
　　同比來看，７月份食品煙酒類價格按年下降０﹒５％，影響ＣＰＩ下降約０﹒１４個百分點
。食品中，畜肉類價格下降１４％，影響ＣＰＩ下降約０﹒４８個百分點，其中豬肉價格下降
２６﹒０％，影響ＣＰＩ下降約０﹒４１個百分點；鮮菜價格下降１﹒５％，影響ＣＰＩ下降約
０﹒０３個百分點；鮮果價格上漲５﹒０％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒１０個百分點；水產品價格
上漲０﹒４％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０１個百分點；糧食價格上漲０﹒３％，影響ＣＰＩ上漲
約０﹒０１個百分點。
　　其他七大類價格同比五漲兩降。其中，其他用品及服務、教育文化娛樂、醫療保健價格分別
上漲４﹒１％、２﹒４％和１﹒２％，衣著、居住價格分別上漲１﹒０％和０﹒１％；交通通信
、生活用品及服務價格分別下降４﹒７％和０﹒２％。
　
＊鮮果價格按月降超半成＊
　
　　環比來看，７月食品煙酒類價格按月下降０﹒６％，影響ＣＰＩ下降約０﹒１７個百分點。
食品中，鮮果價格下降５﹒１％，影響ＣＰＩ下降約０﹒１１個百分點；鮮菜價格下降１﹒９％
，影響ＣＰＩ下降約０﹒０４個百分點；蛋類價格下降０﹒８％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０１個
百分點；畜肉類價格下降０﹒６％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０２個百分點；水產品價格上漲
０﹒３％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０１個百分點。
　　其他七大類價格環比六漲一降。其中，教育文化娛樂、交通通信、其他用品及服務價格分別
上漲１﹒３％、１﹒２％和０﹒９％，生活用品及服務、居住、醫療保健價格分別上漲０﹒６％
、０﹒１％和０﹒１％；衣著價格下降０﹒３％。（ｅｙ）

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