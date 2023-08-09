《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，７月工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比

降幅由６月的５﹒４％收窄至４﹒４％，但仍遜於預期的下跌４％。環比來看，ＰＰＩ按月下降

０﹒２％。

工業生產者購進價格同比下降６﹒１％，環比下降０﹒５％。

累計首７月，工業生產者出廠價格平均比上年同期下降３﹒２％，工業生產者購進價格下降

３﹒５％。



＊生產資料價格顯著拖累ＰＰＩ＊



在工業生產者出廠價格中，生產資料價格同比下降５﹒５％，影響工業生產者出廠價格總水

平下降約４﹒２５個百分點。其中，採掘工業價格下降１４﹒７％，原材料工業價格下降

７﹒６％，加工工業價格下降３﹒８％。生活資料價格下降０﹒４％，影響工業生產者出廠價格

總水平下降約０﹒１１個百分點。其中，食品價格下降０﹒９％，衣著價格上漲１﹒５％，一般

日用品價格上漲０﹒８％，耐用消費品價格下降１﹒５％。

工業生產者購進價格中，化工原料類價格下降１３﹒３％，燃料動力類價格下降１２﹒２％

，黑色金屬材料類價格下降８﹒１％，建築材料及非金屬類、農副產品類價格均下降５﹒６％，

有色金屬材料及電線類價格下降０﹒１％。（ｅｙ）

