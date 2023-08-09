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AH股新聞

09/08/2023 09:34

【聚焦數據】內地７月ＰＰＩ同比跌幅收窄至４﹒４％，遜於預期

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，７月工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比
降幅由６月的５﹒４％收窄至４﹒４％，但仍遜於預期的下跌４％。環比來看，ＰＰＩ按月下降
０﹒２％。
　　工業生產者購進價格同比下降６﹒１％，環比下降０﹒５％。
　　累計首７月，工業生產者出廠價格平均比上年同期下降３﹒２％，工業生產者購進價格下降
３﹒５％。
　
＊生產資料價格顯著拖累ＰＰＩ＊
　
　　在工業生產者出廠價格中，生產資料價格同比下降５﹒５％，影響工業生產者出廠價格總水
平下降約４﹒２５個百分點。其中，採掘工業價格下降１４﹒７％，原材料工業價格下降
７﹒６％，加工工業價格下降３﹒８％。生活資料價格下降０﹒４％，影響工業生產者出廠價格
總水平下降約０﹒１１個百分點。其中，食品價格下降０﹒９％，衣著價格上漲１﹒５％，一般
日用品價格上漲０﹒８％，耐用消費品價格下降１﹒５％。
　　工業生產者購進價格中，化工原料類價格下降１３﹒３％，燃料動力類價格下降１２﹒２％
，黑色金屬材料類價格下降８﹒１％，建築材料及非金屬類、農副產品類價格均下降５﹒６％，
有色金屬材料及電線類價格下降０﹒１％。（ｅｙ）

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