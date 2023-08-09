《經濟通通訊社９日專訊》７月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比下降０﹒３％，物價重見

負增長水平，不但是自２０２１年２月之後ＣＰＩ首度轉負，還是２０２１年１月以來的最大跌

幅，不過ＣＰＩ同比降０﹒３％仍好過市場預期的同比下跌０﹒４％。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟就此解讀，７月份，居民消費需求持續恢復，ＣＰＩ環

比由降轉漲，但受上年同期基數較高影響，同比有所回落。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ明

顯回升，同比上漲０﹒８％，漲幅比上月擴大０﹒４個百分點。她稱，ＣＰＩ同比回落是階段性

的，隨著經濟恢復向好，市場需求穩步擴大，供求關係持續改善，加之上年同期高基數影響逐步

消除，ＣＰＩ有望逐步回升。



＊豬肉價格同比下降２６％，機票由降轉漲１１﹒９％＊



從同比看，ＣＰＩ由上月持平轉為下降０﹒３％。同比由平轉降，主要是受上年同期對比基

數較高影響。其中，食品價格由上月上漲２﹒３％轉為下降１﹒７％，影響ＣＰＩ下降約

０﹒３１個百分點。食品中，豬肉價格下降２６％，降幅比上月擴大１８﹒８個百分點；鮮菜價

格由上月上漲１０﹒８％轉為下降１﹒５％；雞蛋、牛羊肉和蝦蟹類價格降幅在１﹒５％－

４﹒８％之間，降幅均有擴大；鮮果、薯類和禽肉類價格漲幅在２﹒２％－８﹒８％之間，漲幅

均有回落。非食品價格由上月下降０﹒６％轉為持平。非食品中，服務價格上漲１﹒２％，漲幅

比上月擴大０﹒５個百分點，其中飛機票價格由上月下降５﹒８％轉為上漲１１﹒９％，賓館住

宿、旅遊、電影及演出票價格分別上漲１３﹒２％、１３﹒１％和５﹒９％，漲幅均有擴大；工

業消費品價格下降１﹒９％，降幅收窄０﹒８個百分點，其中能源價格下降６﹒９％，扣除能源

的工業消費品價格下降０﹒３％，降幅均有收窄。



＊ＣＰＩ環比由上月下降０﹒２％轉上漲０﹒２％＊



從環比看，ＣＰＩ由上月下降０﹒２％轉為上漲０﹒２％。其中，食品價格下降１％，降幅

比上月擴大０﹒５個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒１８個百分點。食品中，應季果蔬大量上市

，鮮果和鮮菜價格分別下降５﹒１％和１﹒９％；市場供應充足，豬肉價格持平，雞蛋、食用油

、牛羊肉和禽肉類價格下降，降幅在０﹒４％－１﹒４％之間。

非食品價格由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒５％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒４個百分點。非

食品中，服務價格上漲０﹒８％，漲幅比上月擴大０﹒７個百分點，主要受出行類服務價格上漲

帶動。工業消費品價格由上月下降０﹒４％轉為上漲０﹒３％，其中受國際油價上行影響，國內

汽油價格上漲１﹒９％；「６１８」促銷活動結束，大型家用器具、家庭日用雜品和個人護理用

品等價格有所回升，漲幅在０﹒７％－１﹒２％之間。（ｃｔ）



