【ＦＯＣＵＳ】一邊是平到笑的豬肉，另一邊是貴到癲的酒店，面對７月ＣＰＩ（居民消費

價格）錄２０２１年２月以來首次見負，中國到底是「非典型通縮」，還是「結構性通脹」，實

是見仁見智。



＊豬肉燃料價崩，核心通脹仍漲０﹒８％＊



當美國、歐洲、日本、新加坡等發達經濟體齊陷通脹苦戰，國統局周三（９日）揭盅，

ＣＰＩ繼６月錄得持平後，７月重現負增長，按年跌０﹒３％（預期：－０﹒４％）；加上

ＰＰＩ（工業生產者出廠價格）連續第十個月告負，按年跌４﹒４％（預期：４％），兩大價格

指數「雙跌」亦是２９個月以來首次。

面對西方媒體不乏中國陷「全面通縮」之聲，到底事實如何？看看ＣＰＩ各分項，同比跌幅

最大的首推豬肉（－２６％），其次是交通工具用燃料（－１３﹒２％）。此周期性現象從牧原

股份、新希望兩大豬肉巨頭預警上半年虧損至少２５億元，以及石油巨頭沙特阿美二季度淨利按

年急跌３８％可見一斑。

不過，若扣除食品和能源價格變動，７月核心ＣＰＩ明顯回升至按年漲０﹒８％，其中，旅

遊價格按年飆升１３﹒１％，應了今年暑假各景區的人頭涌涌。繼「漢庭如家（經濟型酒店）貴

瘋了」刷屏後，國慶長假的機票價格亦悄然水漲船高。



＊實質利率高企，倒逼存量房貸下調＊



再看ＰＰＩ，儘管標題數字連續第十個月告負，但似乎已由６月按年跌５﹒４％觸底，按月

跌幅亦收窄至０﹒２％。其中，生活資料出廠價格按月更轉升至０﹒３％，呼應近期紙張、彩電

、空調、共享單車的漲價潮。

現實的物價感受距離「通縮」猶如十萬八千里，但若單就統計數字而論，ＣＰＩ的－

０﹒３％讀數，推高實質利率將不利高負債的地方、國企、業主；官媒最新放風指，監管層正推

動商業銀行調整存量房貸利率，勢在必行。

此外，ＣＰＩ分項漲跌折射居民需求結構轉變，大宗耐用消費（如房產）見頂，必需型消費

（如食品）穩定，升級型消費（如旅遊、文娛）方興未艾，而最後者跟政府社會醫療保障、公共

服務均等息息相關。鑑於此，不難理解近日醫藥反腐風暴突然升級。

