《經濟通通訊社９日專訊》據日本《共同社》引述多名日中關係消息人士透露，中方已告知
日方，考慮配合９月在印尼召開的東盟相關首腦會議，舉行日本首相岸田文雄與中國國務院總理
李強的會談。（ｓｌ）
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09/08/2023 18:00
《中日局勢》日媒：國務院總理李強擬９月晤日本首相岸田文雄
《經濟通通訊社９日專訊》據日本《共同社》引述多名日中關係消息人士透露，中方已告知
日方，考慮配合９月在印尼召開的東盟相關首腦會議，舉行日本首相岸田文雄與中國國務院總理
李強的會談。（ｓｌ）
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