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AH股新聞

09/08/2023 14:55

【數據解讀】分析：下半年或降準降息，額外財政刺激措施亦可期

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國７月ＣＰＩ及ＰＰＩ同比分別下降０﹒３％及４﹒４％，雙
雙陷入負值，其中ＣＰＩ同比為兩年半以來首次轉負。《路透》指，ＣＰＩ數據顯示總體需求仍
偏弱，經濟下行壓力不減。惟喜人的是，核心ＣＰＩ漲幅創六個月高點，緩解中國已陷入典型性
通縮的擔憂。報道引述分析人士預計，鑒於去年基數偏高，年內後幾個月ＣＰＩ同比仍難以明顯
反彈，或在０附近徘徊。ＰＰＩ往後則繼續在負區間改善。而為支持經濟、扭轉物價「雙負」局
面，下半年仍有可能降準、降息，且額外的財政刺激措施亦可以預期。
　　保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，ＣＰＩ同比陷入負值可能會為政府帶來
更大壓力，要求其考慮額外的財政刺激措施以緩解經濟挑戰。
　　澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，目前貨幣政策可能陷於困境；政治局會議要求保持
匯率穩定，這將與貨幣寬鬆衝突。
　　華創證券投資顧問部總經理屈慶亦稱，ＣＰＩ同比年底回升至１％，現在看起來很難；
ＰＰＩ短期反彈是因為海外油價等大宗價格回升，但大宗價格繼續反彈有困難，ＰＰＩ年內往後
料仍為負值，ＣＰＩ亦有可能會持續有一段時間通縮。下半年仍需降準降息。
　　凱投宏觀則指出，核心通貨膨脹率表明潛在通貨膨脹率雖很低但仍然為正。中國低通脹仍然
是一個問題，但似乎並沒有處於通縮螺旋的邊緣。不過，邢兆鵬認為，核心通脹率反彈缺乏持續
性，因為這主要是暑假的季節性旅遊推動的。（ｓｌ）

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