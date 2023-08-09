《經濟通通訊社９日專訊》復旦張江（０１３４９）（滬：６８８５０５）公布，公司研發

的注射用ＦＺ－ＡＤ００４抗體偶聯劑，用於治療晚期實體瘤的藥物Ｉ期臨床研究，於近日成功

完成首例受試者入組。

公司就該藥物於今年１月獲得藥物臨床試驗申請受理通知書。該藥物Ｉ期臨床研究旨在評

價其在晚期實體瘤患者中的安全性、耐受性和藥代動力學特徵，並期待可以初步評估該藥物在晚

期實體瘤患者中的療效。該研究已完成首例受試者入組。（ｋｋ）

