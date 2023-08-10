《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》北京出讓２宗住宅地塊，總成交金額

３２﹒６億元（人民幣．下同），其中，萬科（０２２０２）（深：０００００２）時隔四年摘

得北京通州住宅地塊，總價２７﹒４億元溢價率１０％。

此次推出的兩宗住宅地塊，一宗位於通州區、一宗位於延慶區，兩宗地塊總出讓面積６﹒８

萬平方米，總規劃建築面積約１１﹒９５萬平方米，起始總價３０﹒１億元。

萬科投得的通州區永順鎮鄧家窯及永順村南部地塊土地一級開發項目ＦＺＸ－０５０１－

６００４、６００５地塊的用地性質為Ｒ２二類居住用地、Ａ３３４托幼用地，地塊土地面積為

４２３６５﹒６２平方米，規劃建築面積７８５５２﹒５２平方米，該地塊起始價格為２４﹒９

億元。經過１６輪競價由萬科以總價２７﹒４億元競得，成交樓面價３４８８１元╱平方米，溢

價率１０﹒０４％。

掛牌文件顯示，該宗地設定土地合理上限價格２８﹒６３億元，當競買報價達到土地合理上

限價格時，則不再接受更高報價，轉為在此價格的基礎上現場競報「現房銷售」面積程序，起始

競報「現房銷售」面積為１０００平方米，同時本次出讓宗地設定有「現房銷售」面積上限

１５０００平方米，當現場競報「現房銷售」面積達到設定的上限面積時，轉為現場搖號方式確

定競得人。



＊底價５﹒２億，北京住總房地產獲延慶地塊＊



另一宗出讓的地塊為北京市延慶區南辛堡村、民主村、百眼泉村棚戶區改造項目ＹＱ００－

０３０９－０００７地塊，該地塊僅一輪報價，由北京住總房地產開發有限責任公司以底價

５﹒２億元摘得地塊。該地塊土地面積２５５６９﹒０１平方米，規劃建築面積

４０９１０﹒４２平方米，用地性質為Ｒ２二類居住用地，地塊掛牌起始價５﹒２億元。

按照中指研究院監測數據，截至目前，北京第二輪擬供應地塊中，還有１８宗地塊期待後續

的上架掛牌，目前北京土拍市場暫沒有地塊待拍。

