《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》美國總統拜登簽署行政令設立對外投資審

查機制，限制美國主體投資中國半導體和微電子、量子信息技術和人工智能領域。中國外交部表

示，中方對美方執意出台對華投資限制措施強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

外交部稱，美方打著國家安全的幌子，限制美國企業對華投資，大搞泛安全化、泛政治化，

其真實目的是剝奪中國發展權利，維護一己霸權私利，是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌。美方此

舉嚴重違反市場經濟和公平競爭原則，嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈穩定

，嚴重損害中美兩國乃至世界工商界利益，其實質是搞逆全球化、去中國化。

中方敦促美方切實履行拜登總統無意對華「脫勾」、無意阻撓中國經濟發展的承諾，停止將

經貿科技問題政治化、工具化、武器化，立即撤銷錯誤決定，取消對華投資限制，為中美經貿合

作創造良好環境。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。

美國總統拜登周三簽署行政命令，指示華府就美國對中國高科技公司的投資實施新限制。該

命令授權美國財政部禁止或限制美國在包括半導體和微電子、量子信息技術和人工智能系統三個

領域對中國實體的投資，並要求美企就其他科技領域的在華投資情況向美政府進行通報。該行政

命令並將中國以及香港同澳門特別行政區，列為受關注的國家與地區。新禁令不具追溯力，僅適

用未來的投資。外電分析指，新投資禁令限制範圍較窄，力度亦沒有超過外界預期。

