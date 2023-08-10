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AH股新聞

10/08/2023 12:13

《駐京專電》發改委：健全失信懲戒機制，限制申請專項債等

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國家發改委發布關於完善政府誠信履約機
制優化民營經濟發展環境的通知。其中提出，健全失信懲戒和信用修復機制，充分用好發展改革
系統失信懲戒措施「工具箱」。對於存在失信記錄的相關主體，國家發改委將按規定限制中央預
算內資金支持、限制地方政府專項債券申請、限制各類融資項目推薦；對於存在政府失信記錄的
地級以上城市，國家發改委將取消發展改革系統的評優評先和試點示範資格、加大城市信用監測
扣分權重、取消社會信用體系建設示範區稱號或參評資格。
　　通知要求，建立違約失信信息源頭獲取和認定機制。暢通違約失信投訴渠道。違約失信範圍
包括政府部門在政府採購、招標投標、招商引資、政府與社會資本合作、產業扶持、政府投資等
領域與民營企業簽訂的各類協議、合同中的違約毀約行為。
　　此外，健全失信懲戒和信用修復機制。全面健全政務信用記錄。國家公共信用信息中心要抓
緊制定相關信息歸集標准。各省級信用牽頭部門要加大政府信用信息歸集力度，按照統一標準將
經認定的違約失信信息實時共享至全國信用信息共享平台。國家發改委將違約失信信息、各地按
要求梳理的拖欠賬款信息、被列入失信被執行人信息統一計入相關主體名下形成政務信用記錄。

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