《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》北京巿統計局發布，７月ＣＰＩ同比上漲

０﹒１％，漲幅與上月持平。７月份，消費市場總體運行平穩，受暑期效應帶動，居民消費價格

環比由降轉漲，同比小幅上漲。１－７月份，北京居民消費價格總水平比上年同期上漲０﹒７％

。



＊食品價格升轉降，豬肉價格下降２６﹒３％＊



其中，食品價格由上月上漲１﹒０％轉為下降１﹒８％，影響ＣＰＩ下降約０﹒２７個百分

點。食品中，鮮菜價格由上月上漲８﹒４％轉為下降７﹒２％；豬肉價格下降２６﹒３％，降幅

比上月擴大１６﹒３個百分點；雞蛋價格由上月下降２﹒３％轉為上漲０﹒３％；鮮果價格上漲

５﹒４％，漲幅比上月擴大１﹒６個百分點。非食品價格由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒５％

，影響ＣＰＩ上漲約０﹒４０個百分點。非食品中，賓館住宿、旅行社收費和飛機票價格分別上

漲３４﹒０％、１４﹒５％和８﹒４％；金飾品價格上漲２０﹒５％，漲幅比上月擴大７﹒２個

百分點；汽油和柴油價格降幅收窄，分別下降１３﹒５％和１４﹒５％。

２０２３年７月份，北京居民消費價格環比上漲０﹒４％。其中，食品價格下降１﹒４％，

非食品價格上漲０﹒７％；消費品價格下降０﹒２％，服務價格上漲１﹒０％。



＊食品價格環比降幅擴大至１﹒４％＊



從環比看，ＣＰＩ環比由上月下降０﹒２％轉為上漲０﹒４％。其中，受季節性因素影響，

食品價格下降１﹒４％，降幅比上月擴大０﹒６個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒２０個百分點

。食品中，鮮菜產地銜接順利，供應充足，鮮菜價格由上月上漲４﹒５％轉為下降１﹒９％；西

瓜、大桃和葡萄等應季水果大量上市，帶動鮮果價格環比下降６﹒２％，降幅比上月擴大１﹒４

個百分點；豬肉和雞蛋價格分別上漲０﹒４％和０﹒２％。非食品價格由上月下降０﹒１％轉為

上漲０﹒７％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒５８個百分點。非食品中，受暑期影響，出行需求釋放，

飛機票和旅行社收費價格分別上漲２３﹒２％和７﹒７％；受國際大宗商品價格波動影響，汽油

和柴油價格分別上漲１﹒９％和２﹒１％，金飾品價格上漲１﹒１％。

