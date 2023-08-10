《經濟通通訊社１０日專訊》近年來留學人員回國發展成為一大趨勢。隨著回國找工作的留

學生愈來愈多，留學生整體薪酬待遇下降，不及預期，但相較國內畢業生仍有優勢。

國內互聯網求職平台獵聘與中國世界青年峰會日前發布的《２０２３海外留學人才就業發展

報告》顯示，在有就業意向的２０２３年應屆留學生以及海外高校在讀留學生中，有

８４﹒２１％的人選擇回國就業，主要原因在於回國與親人相互照應、回國有歸屬感、在國內更

有發展前景。

報告顯示，今年上半年，海歸年齡集中在２６－３０歲之間，其中７３﹒１９％為碩士，

２１﹒５７％為本科學歷；多在一線城市和部分新一線熱點城市發展，上北深廣總計有

４７﹒７８％的海外人才，上海最多；海歸人員大多在ＩＴ╱互聯網╱遊戲、金融、科研技術╱

商務服務三大行業工作。

報告稱，近年來由於全球經濟發展放緩，加之疫情影響，海外留學人才的薪資收縮。

２０２０年實際平均年薪為２６﹒８２萬元（人民幣．下同），到２０２２年降至２４﹒４１萬

，２０２３上半年僅為２０﹒４５萬元。

不過，相較國內畢業生，海外留學生在薪酬待遇上仍具優勢。新東方《２０２３中國留學白

皮書》顯示，整體而言７０００元以上的高薪段中，在各細分區間中留學生佔比基本大於國內畢

業生。其中，有３８％的留學生起薪就達１萬元以上，而國內畢業生能達到這一起薪標準的僅有

２４％。

報告也顯示，海外應屆留學生期待平均年薪出現了小幅下降，從去年同期的１７﹒４萬元，

微降至１７﹒２２萬元，但仍比國內應屆生高７﹒４８萬。（ｌｃ）

