《經濟通通訊社１０日專訊》中移動（００９４１）上半年移動雲業務收入按年增長

８０﹒５％至４２２﹒２１億元（人民幣．下同）。集團副總經理趙大春表示，相關增長主要受

「行業雲」上半年按年增長９４％所推動，公有雲和私有雲也錄良好增幅。集團將發揮電訊營運

商雲網融合和基礎網絡的優勢，對下半年雲業務發展充滿信心，目標今年雲業務收入達８００億

元。他又提到，今年以來，公有雲市場上的競爭對手在服務價格上推出一些優惠，但認為這屬市

場上的階段性促銷，對移動雲的發展影響不大。



＊今年將實現兩個突破＊



執行董事兼董事長楊杰表示，集團將利用國家出台的各種政策推動公司發展，重申全年集團

收入和利潤保持良好增長的目標，預料今年將實現兩個突破，包括全年收入由２０２２年約

９３００億元突破至逾萬億元，及利潤表現再創新高。

集團派發中期息派２﹒４３港元，派息比率為６２％，又預告今年度全年股息的派息比率將

提升至７０％以上。對於未來派息比率會否進一步提升，楊杰表示，這問題需留待明年舉行的全

年業績發布會上才進行披露，但強調公司與客戶、股東和員工一同成長，只要公司在各方面持續

健康發展，相信派息、員工薪酬和股東回報都會不斷增長。



＊下半年移動ＡＲＰＵ料穩中有升＊



截至６月底，移動每戶平均收入（ＡＲＰＵ）為５２﹒４元，按年增長０﹒２％。趙大春指

出，第二季ＡＲＰＵ較第一季略有下降，認為是由於經濟受到疫情的滯後影響以及正常的季節性

波動，預料下半年移動ＡＲＰＵ表現將穩中有升。（ａｃ）







