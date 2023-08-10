《經濟通通訊社１０日專訊》中石化（００３８６）（滬：６０００２８）宣布，股東大會

審議通過了授權中國石化董事會決定２０２３年中期利潤分配方案的議案，公司擬按照慣例繼續

進行２０２３年半年度利潤分配，其半年度利潤分配金額不應超過公司半年度當期淨利潤的

５０％。（ｒｈ）

