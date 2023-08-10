《經濟通通訊社１０日專訊》中國神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）公布，有關公

司發行之於２０２５年到期的５億美元，按年利率３﹒８７５厘計息的該等債券，截至今日，海

外資本公司贖回本金累計共８６６７﹒４萬美元的該等債券，佔原發行該等債券本金總額的

１７﹒３３％，並已完成註銷。

截至今日，尚未償還的該等債券本金總額為約４﹒１３億美元，佔原發行該等債券本金總額

的８２﹒６７％。（ｂｎ）

