《經濟通通訊社１０日專訊》中國神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）公布，有關公
司發行之於２０２５年到期的５億美元，按年利率３﹒８７５厘計息的該等債券，截至今日，海
外資本公司贖回本金累計共８６６７﹒４萬美元的該等債券，佔原發行該等債券本金總額的
１７﹒３３％，並已完成註銷。
截至今日，尚未償還的該等債券本金總額為約４﹒１３億美元，佔原發行該等債券本金總額
的８２﹒６７％。（ｂｎ）
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10/08/2023 19:03
中國神華（０１０８８）已贖回５億美元債券本金總額１７﹒３３％
《經濟通通訊社１０日專訊》中國神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）公布，有關公
司發行之於２０２５年到期的５億美元，按年利率３﹒８７５厘計息的該等債券，截至今日，海
外資本公司贖回本金累計共８６６７﹒４萬美元的該等債券，佔原發行該等債券本金總額的
１７﹒３３％，並已完成註銷。
截至今日，尚未償還的該等債券本金總額為約４﹒１３億美元，佔原發行該等債券本金總額
的８２﹒６７％。（ｂｎ）
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