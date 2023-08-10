  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

10/08/2023 19:03

中國神華（０１０８８）已贖回５億美元債券本金總額１７﹒３３％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）公布，有關公
司發行之於２０２５年到期的５億美元，按年利率３﹒８７５厘計息的該等債券，截至今日，海
外資本公司贖回本金累計共８６６７﹒４萬美元的該等債券，佔原發行該等債券本金總額的
１７﹒３３％，並已完成註銷。
　　截至今日，尚未償還的該等債券本金總額為約４﹒１３億美元，佔原發行該等債券本金總額
的８２﹒６７％。（ｂｎ）

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回AH股新聞

上一篇新聞︰10/08/2023 19:12  《國企紅籌》深高速發行１５億人幣今年第三期超短期融資券

下一篇新聞︰10/08/2023 18:35  中移動：全年雲業務收入目標８００億人幣，市場降價影響不大

其他AH股新聞
More

10/08/2023 18:30  中石化：擬照慣例進行上半年利潤分配，不超過當期淨利潤５０％

10/08/2023 17:53  《ＡＩ熱潮》快手首公布大模型進展，數字人產品「快手智播」亮相

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金