《經濟通通訊１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



ＣＰＩ同比階段性回落，未來有望逐步回升

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國家統計局９日發布數據顯示，７月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比下降０﹒３％，環比終結

「五連降」，轉為上漲０﹒２％，核心ＣＰＩ明顯回升；工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同

比下降４﹒４％，環比下降０﹒２％，降幅雙雙收窄。



逾２１００隻權益產品降費

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公募基金費率改革大幕開啟以來，已有逾６０家公募基金公司參與其中，涉及主動權益類基金超

２１００隻。在讓利投資者的同時，基金公司收入或受到一定程度影響。



中間價釋放新信號，穩匯率力量增強

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８月９日，在岸人民幣對美元即期匯率止住前兩日快速下跌勢頭，收市價上漲１４４個點子。當

日，人民幣對美元匯率中間價下調２３個點子，下調幅度大幅收窄。





《上海證券報》



深交所：以務實舉措支持京津冀、東北地區防汛救災

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深交所９日發布《關於支持京津冀、東北地區防汛救災的通知》表示，要充分發揮資本市場平台

功能，積極履行社會責任，支持相關地區防汛救災和災後重建。



開通綠色理賠通道，財產險接力紓困受災企業

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近期，多地遭受暴雨洪澇災害，一些企業面臨廠房被淹、設備損壞、工程受損、營業中斷等問題

。助企紓困，財產保險挑起大梁，一方面降低企業財產及收入損失，另一方面幫助企業盡快恢復

生產。



券商在活躍資本市場方面大有可為

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東方財富證券總經理戴彥在接受採訪時表示，中央政治局會議首提「要活躍資本市場，提振投資

者信心」，釋放了決策層對資本市場關注度提升的信號。券商作為資本市場的核心參與者，在活

躍資本市場方面大有可為。





《證券時報》



７月物價運行總體穩定，需求持續改善

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國家統計局９日公布的７月份全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）和工業生產者出廠價格指數

（ＰＰＩ）數據顯示，ＣＰＩ同比下降０﹒３％，環比由降轉漲，ＰＰＩ環比、同比降幅均收窄

。１－７月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲０﹒５％。



嚴把ＩＰＯ質量關，營造良好資本市場生態

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滬深北交易所近期均有擬上市公司按下「終止鍵」，主動要求撤回註冊申請文件，其發行註冊程

序也隨後被終止。統計顯示，今年以來，已有１４９家企業主動撤回首次公開發行（ＩＰＯ）材

料並終止上市進程。



助力災區救災重建，深交所提供多元融資支持

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深交所９日發布關於支持京津冀、東北地區防汛救災的通知。通知提到，深交所將充分發揮資本

市場平台功能，積極履行社會責任，支持相關地區防汛救災和災後重建。（ｌｃ）

