《神州經脈》市場屏息以待美國最新通脹數據，Ａ股早盤跟隨外圍股市偏軟，汽車、消費板

塊領跌，能源股走高，券商股午後拉漲，滬綜指全日（１０日）先跌後升，收揚０﹒３１％，報

３２５４﹒５６點，深成指揚０﹒１％，創業板指升０﹒４７％。兩市全日成交萎縮至６９４２

億元（人民幣．下同），按日減少５﹒８％，再創７月２４日以來新低，陸股通淨流出近２６億

元，連續第四日流出。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日低開低走，收報７﹒２０７２，較上個交易日４時

３０分收盤價跌８３點子。全日在７﹒２０３１至７﹒２１４３之間波動。人民幣兌一美元中間

價今報７﹒１５７６，較上個交易日升１２點子，止兩連跌，上個交易日報７﹒１５８８。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 文旅部公布第三批恢復出境團體遊的國家和地區，即日起恢復全國旅行社及在線旅遊企業

經營赴相關國家和地區團隊遊和「機票＋酒店」業務。名單上７８個國家和地區包括日本、南韓

、美國、英國、德國、澳洲及印度等。加上此前第一批和第二批名單的６０個國家和地區，目前

已恢復出境團隊遊的國家和地區已增至１３８個。中國外交部發言人表示，自今年２月以來，中

方分批試點恢復中國公民出境團隊旅遊，總體實施情況良好，希望出境遊客做好行前準備，注意

自身安全，增強安全文明健康出行意識，開開心心旅遊，平平安安回家。



２﹒ 美國拜登政府發布對華投資限制令，規管美國企業對中國一些半導體、量子計算和人工智

能公司的投資，但不包括對中國股票和債券的投資組合投資，而限制範圍包括香港和澳門特別行

政區。中國駐美大使館批評美國新投資限制將嚴重損害中美企業和投資者的利益。中國商務部表

示，美方此舉影響企業正常經營決策，破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈安全。中

國外交部則表示，中方強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。



３﹒ 美國日益收緊對中國的高科技出口，中國互聯網巨頭正爭相採購英偉達（Ｎｖｉｄｉａ，

又稱輝達）的晶片。英國《金融時報》引述消息人士報道，百度、字節跳動、騰訊和阿里巴巴已

向英偉達下達價值１０億美元的訂單，採購１０萬塊Ａ８００晶片，將於今年交付，同時購買了

價值４０億美元的顯示晶片，將於明年交付。Ａ８００晶片是英偉達在去年針對拜登政府的出口

管制而推出的、專供中國市場的晶片。



４﹒ 隨著醫藥反腐深入，今年已有多家ＩＰＯ藥企撤材料。數據顯示，今年截至８月９日，滬

深交易所合計１２家醫藥公司終止ＩＰＯ，其中滬市主板２家，科創板４家，創業板６家，包括

科創板ＩＰＯ企業榮盛生物，滬市主板ＩＰＯ企業漢王藥業，創業板申報企業力捷迅、致善生物

等。這些撤單的企業在被問詢的過程中，都重點提及了銷售費用的問題。另外，Ｗｉｎｄ數據統

計，截至目前，還有７１家醫療健康企業ＩＰＯ在審或已披露待審核。



５﹒ 彭博分析師在一份報告指出，碧桂園危機帶來的衝擊可能比恒大還要大，指碧桂園目前在

建項目高達３１２１個，居全國房企之冠，且碧桂園目前有超過６５萬套預售房屋，意味最多

６５萬個家庭會因為碧桂園債務問題而受到嚴重影響。而碧桂園主打三四線城市市場，碧桂園債

務危機將進一步削弱三、四線城市購房者的信心。另外，彭博引述知情人士透露，中國證監會的

公司債券部門計劃明日（１１日）上午與一些房地產開發商和金融機構召開房地產市場線上會議

。不過，本周發生離岸債逾期付息的碧桂園未被邀請參加該會議。中證監未有就報道內容作出回

應。



６﹒ 網傳浙江杭州新東方全部校區近日停課，起因是遭到抖音「打假」博主「鐵頭懲惡揚善」

舉報違規進行學科培訓。杭州新東方工作人員今日向內媒回應指出，因接教育部門要求，全部校

區均已從７日下午起關停，暫不清楚復課時間。杭州市教育局表示，已接到舉報人提交的材料，

正在核查涉及新東方的相關情況。



７﹒ 中國汽車工業協會發布，７月中國汽車產銷分別完成２４０﹒１萬輛和２３８﹒７萬輛，

環比分別下降６﹒２％和９％，同比分別下降２﹒２％和１﹒４％。１－７月，汽車產銷分別完

成１５６５萬輛和１５６２﹒６萬輛，同比分別增長７﹒４％和７﹒９％，累計產銷增速較１－

６月均回落１﹒９個百分點。７月，乘用車產銷分別完成２１１﹒５萬輛和２１０萬輛，環比分

別下降４﹒７％和７﹒４％，同比分別下降４﹒３％和３﹒４％。１－７月，乘用車產銷分別完

成１３３９﹒７萬輛和１３３６﹒８萬輛，同比分別增長６％和６﹒７％。



８﹒ 海關總署廣東分署公布，１－７月，廣東外貿進出口４﹒５５萬億元，同比下降１﹒１％

，降幅較１－６月收窄０﹒２個百分點，佔全國外貿比重１９﹒３％，其中出口３萬億元，創歷

史同期新高，增長３﹒１％；進口１﹒５５萬億元，下降８﹒２％。７月，廣東外貿進出口

６９４２﹒８億元，同比增長０﹒１％，其中出口４４７２﹒６億元，增長０﹒４％；進口

２４７０﹒２億元，下降０﹒４％。１－７月，廣東電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池出口分

別增長５７０﹒８％、２３﹒９％、４４％；廣東進口原油、天然氣和煤炭等能源產品

６９５﹒１億元，增長３０％。（ｓｌ）

