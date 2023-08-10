《鍾之日記》８月１０日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



市場屏息以待美國最新通脹數據，Ａ股早盤跟隨外圍股市偏軟，汽車、消費板塊領跌，能源

股走高，券商股午後拉漲，滬綜指全日先跌後升，收揚０﹒３１％，報３２５４﹒５６點，深成

指揚０﹒１％，創業板指升０﹒４７％。兩市全日成交萎縮至６９４２億元（人民幣．下同），

按日減少５﹒８％，再創７月２４日以來新低，陸股通淨流出近２６億元，連續第四日流出。

美國拜登政府發布對華投資限制令，規管美國企業對中國一些半導體、量子計算和人工智能

公司的投資，但不包括對中國股票和債券的投資組合投資。投資禁令力度沒有超過外界預期，外

媒解讀稱，美國對華設定投資限制範圍較窄是美國投資者多番游說下的勝利，不過這只是美國政

府「開篇布局的第一章」，聯邦和州層面範圍更廣的其他限制可能也會相繼出台。

中國外交部就對新禁令強烈不滿、堅決反對，是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌，已向美方提

出嚴正交涉；中國商務部就表示將保留採取措施的權利。



＊恒指偏弱，成交僅８００億＊



恒生指數開報１９１２５，跌１２１點或０﹒６％，其後反彈惟受制於１９２００，並再下

跌，進一步低見１９０３０後才展開反彈浪，午後倒升，但高位未能突破１９２５０，最終恒指

微升２點，收報１９２４８，主板成交近８１１億元。



＊出境遊沒出發，旅遊股先興奮＊



內地因新冠疫情而被禁的出國遊，終於迎來大解禁。文旅部宣布第三批恢復出境團隊旅遊國

家，涉及共７８個國家和地區，當中包括熱門的美國、日本、南韓和澳洲等，即日起全國旅行社

及線上旅遊企業恢復經營對有關地區的出境團隊遊、「機票＋酒店」業務。

消息公布，旅遊平台上日本、南韓、新加坡等國家搜索量激增。美團數據顯示，日韓酒店住

宿瀏覽熱度分別增長１２倍和１５倍，境外酒店整體瀏覽熱度增長７倍。在攜程平台，日本、新

西蘭、澳州等國家搜索量增長超２０倍。

攜程跟團遊相關負責人介紹，攜程將盡快上線赴日本、澳州、英國、德國、以色列、美國、

摩洛哥、印度等多國的出境遊產品，預計在９月推出日本首發團，國慶節左右發出澳州、摩洛哥

、以色列的首發團。

攜程集團（０９９６１）直接受惠，股價走強，收漲２﹒７％，同程旅行（００７８０）升

０﹒１％。航空股亦午後轉強，國泰航空（００２９３）升近３％；三大內地航空股中，中國國

航（００７５３）、南方航空（０１０５５）齊衝高３％，東航（００６７０）升１﹒３％。



＊７月銷量不佳，車廠恐啟減價戰＊



中國汽車工業協會發布，今年７月中國汽車銷量為２３８﹒７萬輛，環比下降９％，同比分

別下降１﹒４％。累計首７月汽車銷量１５６２﹒６萬輛，同比增長７﹒９％，增速亦有所回落

。

此前已有報道指，多家內地汽車企業未能達成上半年銷量目標，已早早啟動下半年衝銷量工

作，８月以來多家車企通過降價、新車優惠、終端讓利等形式降價，涵蓋逾２０款車型，價格從

５萬元到３０萬元人民幣不等，展開新一輪「價格戰」。

車股表現未受數據顯著影響，長汽（０２３３３）跌０﹒８％，東風集團（００４８９）、

吉利汽車（００１７５）跌０﹒６％，比亞迪（０１２１１）、廣汽集團（０２２３８）升

０﹒２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

