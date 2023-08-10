《鍾之日記》８月１０日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。
市場屏息以待美國最新通脹數據，Ａ股早盤跟隨外圍股市偏軟，汽車、消費板塊領跌，能源
股走高，券商股午後拉漲，滬綜指全日先跌後升，收揚０﹒３１％，報３２５４﹒５６點，深成
指揚０﹒１％，創業板指升０﹒４７％。兩市全日成交萎縮至６９４２億元（人民幣．下同），
按日減少５﹒８％，再創７月２４日以來新低，陸股通淨流出近２６億元，連續第四日流出。
美國拜登政府發布對華投資限制令，規管美國企業對中國一些半導體、量子計算和人工智能
公司的投資，但不包括對中國股票和債券的投資組合投資。投資禁令力度沒有超過外界預期，外
媒解讀稱，美國對華設定投資限制範圍較窄是美國投資者多番游說下的勝利，不過這只是美國政
府「開篇布局的第一章」，聯邦和州層面範圍更廣的其他限制可能也會相繼出台。
中國外交部就對新禁令強烈不滿、堅決反對，是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌，已向美方提
出嚴正交涉；中國商務部就表示將保留採取措施的權利。
＊恒指偏弱，成交僅８００億＊
恒生指數開報１９１２５，跌１２１點或０﹒６％，其後反彈惟受制於１９２００，並再下
跌，進一步低見１９０３０後才展開反彈浪，午後倒升，但高位未能突破１９２５０，最終恒指
微升２點，收報１９２４８，主板成交近８１１億元。
＊出境遊沒出發，旅遊股先興奮＊
內地因新冠疫情而被禁的出國遊，終於迎來大解禁。文旅部宣布第三批恢復出境團隊旅遊國
家，涉及共７８個國家和地區，當中包括熱門的美國、日本、南韓和澳洲等，即日起全國旅行社
及線上旅遊企業恢復經營對有關地區的出境團隊遊、「機票＋酒店」業務。
消息公布，旅遊平台上日本、南韓、新加坡等國家搜索量激增。美團數據顯示，日韓酒店住
宿瀏覽熱度分別增長１２倍和１５倍，境外酒店整體瀏覽熱度增長７倍。在攜程平台，日本、新
西蘭、澳州等國家搜索量增長超２０倍。
攜程跟團遊相關負責人介紹，攜程將盡快上線赴日本、澳州、英國、德國、以色列、美國、
摩洛哥、印度等多國的出境遊產品，預計在９月推出日本首發團，國慶節左右發出澳州、摩洛哥
、以色列的首發團。
攜程集團（０９９６１）直接受惠，股價走強，收漲２﹒７％，同程旅行（００７８０）升
０﹒１％。航空股亦午後轉強，國泰航空（００２９３）升近３％；三大內地航空股中，中國國
航（００７５３）、南方航空（０１０５５）齊衝高３％，東航（００６７０）升１﹒３％。
＊７月銷量不佳，車廠恐啟減價戰＊
中國汽車工業協會發布，今年７月中國汽車銷量為２３８﹒７萬輛，環比下降９％，同比分
別下降１﹒４％。累計首７月汽車銷量１５６２﹒６萬輛，同比增長７﹒９％，增速亦有所回落
。
此前已有報道指，多家內地汽車企業未能達成上半年銷量目標，已早早啟動下半年衝銷量工
作，８月以來多家車企通過降價、新車優惠、終端讓利等形式降價，涵蓋逾２０款車型，價格從
５萬元到３０萬元人民幣不等，展開新一輪「價格戰」。
車股表現未受數據顯著影響，長汽（０２３３３）跌０﹒８％，東風集團（００４８９）、
吉利汽車（００１７５）跌０﹒６％，比亞迪（０１２１１）、廣汽集團（０２２３８）升
０﹒２％。
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。
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