《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，２０２３年７月全國居民消費價格

（ＣＰＩ）同比下降０﹒３％，物價重見負增長水平。各消費板塊今早進一步下跌，家電股方面

，美的集團（深：０００３３３）跌２﹒６％，歐普照明（滬：６０３５１５）跌１﹒８％，海

信家電（深：０００９２１）跌１﹒７％，蘇泊爾（深：００２０３２）走低１﹒７％，石頭科

技（滬：６８８１６９）跌１﹒２％。

食品飲料股方面，巴比食品（滬：６０５３３８）挫６﹒９％，惠發食品

（滬：６０３５３６）、桂發祥（深：００２８２０）跌３﹒４％，甘源食品

（深：００２９９１）走低２﹒３％，海欣食品（深：００２７０２）跌２﹒２％。

景順分析師發表評論指，市場或認為內需低迷導致消費者價格下跌，但整體ＣＰＩ下行主要

是由於豬肉價格大幅下跌引致。實際上，核心ＣＰＩ按年升０﹒８％則創年初以來新高。服務業

的核心通脹於７月份保持穩健，按年升１﹒２％，但同期商品通脹按年升幅僅為０﹒４％，屬意

料之內，反映家庭支出繼續側重於體驗性而非商品消費。

中信証券研報指出，核心ＣＰＩ同比大幅回升，回升幅度超出市場預期，一是由於暑期消費

旺季下服務價格的回升幅度被市場低估，二是由於今年以來始終嚴重掣肘核心ＣＰＩ修復的「工

業製成品」價格出現明顯回升。預計７月ＣＰＩ同比讀數為年內底部，８月份ＣＰＩ將迎來企穩

回升。（ｅｙ）

