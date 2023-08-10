《經濟通通訊社１０日專訊》深交所發布關於支持京津冀、東北地區防汛救災的通知稱，近

期，北京、天津、河北、黑龍江、吉林、遼寧等地受台風和強降雨影響，遭遇嚴重洪澇災害。深

交所履行社會責任，支持相關地區防汛救災和災後重建，針對特殊時期相關地區市場經營主體實

際需求作出相應安排。具體措施包括：

一是在已免收深市上市公司２０２３年上市初費、年費的基礎上，繼續免收相關地區上市公

司２０２３年股東大會網絡投票服務費，減輕市場經營主體負擔。

二是支持發行募集資金主要用於救災重建的「防汛救災專項債」，並建立發行審核快速通道

。支持相關地區利用政府債券、公司債券、資產支持證券、基礎設施ＲＥＩＴｓ等產品融資，適

當放寬相關業務辦理時限。支持原始權益人或基礎設施項目位於相關地區的基礎設施ＲＥＩＴｓ

發行上市。

三是全面摸排相關地區上市公司受災情影響情況，上市公司受災情影響在信息披露等業務辦

理過程中出現特殊情況的，可以直接聯系深交所公司管理部門進行咨詢或辦理。

四是支持相關地區擬申報深市首發、再融資和併購重組的企業，通過視頻等線上方式開展預

溝通，因災情影響無法及時回復審核問詢的企業，可以根據自身情況提出中止審核申請。

五是做好投資者服務保障。便利相關地區投資者通過服務熱線、微信公眾號、電子郵件等方

式向深交所咨詢問題、反映訴求。（ｌｃ）

