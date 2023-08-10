《經濟通通訊社１０日專訊》《證券時報》引述數據指，今年以來，滬深股市已有１４９家

企業主動撤回首次公開發行（ＩＰＯ）材料並終止上市進程。其中，１２家審核不通過終止，

１３７家主動撤回。分板塊來看，這些企業分布在２９個行業，其中計算機、通信和其他電子設

備製造業數量最多；其次是軟件和信息技術服務業、醫藥製造業以及專用設備製造業；第三是化

學原料和化學製品製造業。

此前數據顯示，今年首７月Ａ股共有２１０家公司完成ＩＰＯ募資，較去年同期的２０５家

略有增加，惟累計募資金額２４７８﹒７１億元人民幣，同比減少２９﹒３％。

隨著中國經濟復甦乏力、金融風險增，今年中國股市表現弱於環球股市，或對企業申請

ＩＰＯ意願及募資金額產生影響。

內媒則引述券商投行人士表示，企業撤回ＩＰＯ的原因是多方面的，有的是因為企業自身的

盈利變化，已經不符合此前申報標準；有的是因為監管及中介機構對於風險把控的要求進一步趨

嚴，導致部分企業因規範性問題知難而退；還有的是企業定位和擬申報板塊不符，故「換板」重

新遞交上市申請。

該人士指，撤否率反映了券商ＩＰＯ項目的審核質量和風險控制能力。撤否率較高可能意味

著券商在項目選擇和審核過程中存在問題，無法通過監管的審核要求，這可能會對券商聲譽、業

務發展產生負面影響。高撤否率也可能意味著券商審核能力、風控能力相對較弱，需加強內部管

理和培訓，中介機構要及時了解監管審核重點，加強對項目盡職調查，提高申報文件的質量，履

職盡責提高項目過會率。（ｌｃ）

