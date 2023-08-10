《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上海浦東警方近日出動百餘名警力，在

上海及外省市展開集中收網，抓獲王某、劉某等１０８名犯罪嫌疑人組成的「職業騙薪」團夥，

涉案金額達逾８０００萬元（人民幣．下同）。

浦東警方表示，近期接到多家企業報案稱，其新招的入職者存在在多家企業履職「騙薪」

的情況。

警方調查發現，該團夥王某、劉某等人專門尋找銷售或融資類公司，根據公司所需的招聘

人員要求，對自己進行「包裝」，虛構「卓越的銷售履歷」，騙過公司人事，順利入職。入職後

，公司發現王某、劉某及團夥成員並不像在應聘時所說能帶來良好的業績，工作時也長時間不見

蹤影，聲稱能接洽的項目一個都沒有實質性地落地開展。試用期過去後，企業老闆便想將他們辭

退。此時，王某、劉某等人彷彿也有所準備，一起拿著就職合同要求公司支付其餘的薪水才肯離

職。老闆為了讓他們走人，便支付了其餘工資。

警方調查發現，這些犯罪嫌疑人常常一個人同時入職多家公司，入職後以偽造日常工作記

錄等手段維持入職狀態，拖延任職時間，一般在２至３個月，大都在試用期的這段時間，在每家

公司每月能拿到８０００元到一萬多元收入，每個人加起來月收入都在數萬元，部分收入好的每

月拿到２０萬元。

被詐騙企業則主要集中在基金銷售、證券銷售、禮品銷售、食品酒水銷售等行業，犯罪嫌

疑人利用銷售崗位平時不坐班或跑外勤多的特點「鑽空子」。而一些企業在招聘時疏於審查、缺

少「背調」，也被犯罪嫌疑人抓住機會，最終對企業財產造成損害。

