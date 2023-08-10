《經濟通通訊社１０日專訊》廣東省紀委監委近日在官網發布了一篇題為《清風正氣看廣東

．中山：以精準監督守護民生福祉》的文章，其中披露了中山市坦洲人民醫院原黨總支書記、院

長羅勇受賄一案的部分案情。

文章披露，身為人民醫院院長，羅勇本應醫者仁心、濟世救民，卻初心泯滅、利欲熏心，從

收受病人紅包禮金、醫藥代表回扣到與醫療設備供應商結成「利益同盟」，收取設備代理商高額

回扣，涉案金額逾２９８０萬元（人民幣．下同）。回扣款及虛增的藥物設備價格計入醫療成本

，直接導致群眾「看病難」、「看病貴」。

文章指，如今，「醫蠹」被拔除，醫院採購成本、群眾就醫成本明顯下降。據統計，中山市

坦洲人民醫院今年１－５月門診和住院次均費用同比下降１６﹒６％、２１﹒４％，人均就醫成

本下降１４００元。

公開資料顯示，羅勇，男，漢族，１９７４年１０月出生，廣東順德人。歷任中山市民眾醫

院副院長，中山市坦洲人民醫院黨總支書記、院長。今年３月，中山市紀委監委發布了羅勇的「

雙開」通報稱，羅勇喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中

央八項規定精神，違規收受紅包禮金，進行權色交易；利用職務便利為他人在藥品耗材供應、醫

療設備採購等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。（ｌｃ）

