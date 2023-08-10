《經濟通通訊社１０日專訊》碧桂園（０２００７）境內債再次走低，多隻債價格續創年內
新低。「２１碧地０１」跌超４２％，「２１碧地０３」跌超２９％，「２０碧地０４」、「
２０碧地０３」均跌超１５％。以上債券現價均跌破３０元（人民幣．下同）。
富力地產（０２７７７）最新公布，公司因階段性資金緊張導致商票逾期情況的發生，公司
及下屬子公司有兩筆金額達到１０００萬元的商票為逾期狀態，前述商票逾期金額合計為
３０７２﹒７４萬元。（ｃｔ）
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10/08/2023 13:32
【內房困局】碧桂園境內債再走低，多隻債價格創年內新低
《經濟通通訊社１０日專訊》碧桂園（０２００７）境內債再次走低，多隻債價格續創年內
新低。「２１碧地０１」跌超４２％，「２１碧地０３」跌超２９％，「２０碧地０４」、「
２０碧地０３」均跌超１５％。以上債券現價均跌破３０元（人民幣．下同）。
富力地產（０２７７７）最新公布，公司因階段性資金緊張導致商票逾期情況的發生，公司
及下屬子公司有兩筆金額達到１０００萬元的商票為逾期狀態，前述商票逾期金額合計為
３０７２﹒７４萬元。（ｃｔ）
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