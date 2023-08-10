《經濟通通訊社１０日專訊》美國日益收緊對中國的高科技出口，中國互聯網巨頭正爭相採

購英偉達（Ｎｖｉｄｉａ，又稱輝達）的晶片。

英國《金融時報》引述消息人士報道，百度（０９８８８）、字節跳動、騰訊

（００７００）和阿里巴巴（０９９８８）已向英偉達下達價值１０億美元的訂單，採購１０萬

塊Ａ８００晶片，將於今年交付，同時購買了價值４０億美元的顯示晶片，將於明年交付。

Ａ８００晶片是英偉達在去年針對拜登政府的出口管制而推出的、專供中國市場的晶片。

報道又引述百度一名員工稱，沒有英偉達的相關晶片，無法進行任何大型語言模型的訓練，

大型語言模型是人工智能ＡＩ熱門技術之一。

早前有報道指，美國政府醞釀實行新的晶片出口限制，要求停止向中國客戶提供英偉達等美

國晶片公司生產的晶片產品。若未獲得美國的許可證，即使是Ａ８００晶片也將被禁售。

美國總統拜登在周三簽署行政命令，指示華府就美國對中國高科技公司的投資實施新限制。

該命令授權美國財政部禁止或限制美國在包括半導體和微電子、量子信息技術和人工智能系統三

個領域對中國實體的投資，並要求美企就其他科技領域的在華投資情況向美政府進行通報。該行

政命令並將中國以及香港同澳門特別行政區，列為受關注的國家與地區。新禁令不具追溯力，僅

適用未來的投資。（ｃｔ）

