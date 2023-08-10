《經濟通通訊社１０日專訊》全球屏息以待美國最新通脹數據，Ａ股跟隨外圍股市偏軟，汽

車、消費板塊領跌，今早收跌０﹒２６％，報３２３５﹒９點，深成指跌０﹒５４％，創業板指

跌０﹒２８％。兩市半日成交萎縮至４２０２億元（人民幣．下同），較上日同時段的低水平成

交還要少７﹒７％，陸股通淨流出超過２０億元。

美國拜登政府發布對華投資限制令，規管美國企業對中國一些半導體、量子計算和人工智能

公司的投資，但不包括對中國股票和債券的投資組合投資。有關投資禁令限制範圍較窄，力度亦

沒有超過外界預期，暫對Ａ股影響不大。中國外交部就對新禁令強烈不滿、堅決反對，是赤裸裸

的經濟脅迫和科技霸凌，已向美方提出嚴正交涉。中國商務部就表示將保留採取措施的權利。



＊汽車股走低，此前傳減價戰再啟＊



最新ＣＰＩ數據錄得負增長，作為消費大頭的汽車股引發關注。此前已有報道指，多家內地

汽車企業未能達成上半年銷量目標，已早早啟動下半年衝銷量工作，啟動新一輪「價格戰」。廣

汽集團（滬：６０１２３８）半日跌２﹒１％，長城汽車（滬：６０１６３３）跌２％，比亞迪

（深：００２５９４）跌０﹒７％，上汽集團（滬：６００１０４）走低０﹒６％。

其他消費板塊今早進一步下跌，家電股方面，美的集團（深：０００３３３）跌３﹒５％，

格力電器（深：０００６５１）走低２﹒５％，蘇泊爾（深：００２０３２）跌２﹒３％，海信

家電（深：０００９２１）跌２﹒１％。



＊燃氣價格飆，帶旺相關股＊



由於澳洲部分工廠計劃發起罷工行動，導致全球液化天然氣供應出現風險，國際天然氣期貨

價格周三（９日）一度飆升四成，歐洲天然氣價格自６月以來首次突破４０歐元。

燃氣板塊今早拉漲，貴州燃氣（滬：６００９０３）、美能能源（深：００１２９９）、水

發燃氣（滬：６０３３１８）漲停，中泰股份（深：３００４３５）升６﹒３％，洪通燃氣

（滬：６０５１６９）升４﹒４％，德龍匯能（深：０００５９３）揚４﹒３％，成都燃氣

（滬：６０３０５３）走高３﹒９％。（ｅｙ）

