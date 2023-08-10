《經濟通通訊社１０日專訊》市場屏息以待美國最新通脹數據，Ａ股早盤跟隨外圍股市偏軟

，汽車、消費板塊領跌，能源股走高，券商股午後拉漲，滬綜指全日先跌後升，收揚０﹒３１％

，報３２５４﹒５６點，深成指揚０﹒１％，創業板指升０﹒４７％。兩市全日成交萎縮至

６９４２億元（人民幣．下同），按日減少５﹒８％，再創７月２４日以來新低，陸股通淨流出

近２６億元，連續第四日流出。

關注人民銀行可能於今日盤後時段公布７月一系列融資數據，預計社融增量大幅縮減至

１﹒１萬億元，新增人民幣貸款亦大減至８０００億元，反映民間投資信心不振、樓市表現疲弱

等現象。

美國拜登政府發布對華投資限制令，規管美國企業對中國一些半導體、量子計算和人工智能

公司的投資，但不包括對中國股票和債券的投資組合投資。有關投資禁令限制範圍較窄，力度亦

沒有超過外界預期，暫對Ａ股影響不大。中國外交部就對新禁令強烈不滿、堅決反對，是赤裸裸

的經濟脅迫和科技霸凌，已向美方提出嚴正交涉；中國商務部就表示將保留採取措施的權利。



＊旅行團啟程，相關股走前＊



文旅部宣布即日起恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營赴相關國家和地區團隊遊和「機票＋

酒店」業務。名單上７８個國家和地區包括日本、南韓、美國、英國、德國、澳洲及印度等。同

程旅行數據顯示，消息發布後，平台簽證和出境遊產品諮詢量急漲。從事旅遊團業務的Ａ股公司

股價走高，凱撒旅業（深：０００７９６）漲５％，眾信旅遊（深：００２７０７）升４﹒１％

，中青旅（滬：６００１３８）走高２﹒３％。

券商股午後異動，收市全線飄紅，太平洋（滬：６０１０９９）、紅塔證券

（滬：６０１２３６）、首創證券（滬：６０１１３６）等集體漲停，信達證券

（滬：６０１０５９）漲７﹒８％，光大證券（滬：６０１７８８）升４％，東方財富

（深：３０００５９）走高２﹒４％，海通證券（滬：６００８３７）升１﹒５％。



＊上月汽車銷量驟降，車股稍跌＊



中國汽車工業協會發布，今年７月中國汽車銷量為２３８﹒７萬輛，環比下降９％，同比分

別下降１﹒４％。累計首７月汽車銷量１５６２﹒６萬輛，同比增長７﹒９％。汽車銷量顯著降

，料新一輪減價戰啟動在即，汽車股今日偏軟，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌１﹒５％，長

城汽車（滬：６０１６３３）跌１﹒３％，上汽集團（滬：６００１０４）跌０﹒５％，北汽藍

谷（滬：６００７３３）跌０﹒４％，長安汽車（深：０００６２５）跌０﹒３％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９７５﹒７２ ＋０﹒２１

上證綜合指數 ３２５４﹒５６ ＋０﹒３１ ３０７２﹒６３

上證Ａ股指數 ３４１１﹒８３ ＋０﹒３１

深證成份指數 １１０５０﹒２２ ＋０﹒１０ ３８６８﹒７２

深圳創業板指數 ２２３９﹒３１ ＋０﹒４７

上證Ｂ股指數 ２７５﹒４３ ＋０﹒９９ ０﹒９５

深證Ｂ股指數 １２０８﹒６３ ＋０﹒１６ ０﹒３４

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