  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

10/08/2023 10:35

《Ａ股焦點》房地產股抽升，深振業Ａ漲停，珠江股份升逾５％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》官方近期接連就優化調整房地產政策表態，新一輪穩樓市暖風
再起，但在「供求關係發生重大變化」的過程中，不少城市先嘗試以相對穩妥的「購房補貼」來
鼓勵買樓。據中指研究院統計顯示，２０２３年上半年已有逾５０城執行購房補貼政策，補貼方
式主要包括按套或面積一筆過補貼、一筆過或分期撥付契稅補貼、發放消費券補貼、人才購房補
貼、購房價款的一定比例補貼等。
　　中指研究院市場研究總監陳文靜表示，短期來看，預計需求端政策仍將聚力降低購房門檻和
購房成本，「一區一策」、結合生育政策等或是重要方向，針對改善性住房需求的信貸政策也有
望加力。
　　房地產板塊異動拉升，深振業Ａ（深：０００００６）漲逾１０％漲停，珠江股份
（滬：６００６８４）漲５﹒３％，深物業Ａ（深：００００１１）漲４﹒６，深深房Ａ
（深：００００２９）漲４﹒５％，大名城（滬：６０００９４）升２﹒５％，沙河股份
（深：００００１４）升２﹒３，福星股份（深：０００９２６）升１﹒８％，金地集團
（滬：６００３８３）升１﹒７％，保利發展（滬：６０００４８）升１﹒１％。（ｓｌ）

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金