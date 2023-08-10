《經濟通通訊社１０日專訊》官方近期接連就優化調整房地產政策表態，新一輪穩樓市暖風

再起，但在「供求關係發生重大變化」的過程中，不少城市先嘗試以相對穩妥的「購房補貼」來

鼓勵買樓。據中指研究院統計顯示，２０２３年上半年已有逾５０城執行購房補貼政策，補貼方

式主要包括按套或面積一筆過補貼、一筆過或分期撥付契稅補貼、發放消費券補貼、人才購房補

貼、購房價款的一定比例補貼等。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，短期來看，預計需求端政策仍將聚力降低購房門檻和

購房成本，「一區一策」、結合生育政策等或是重要方向，針對改善性住房需求的信貸政策也有

望加力。

房地產板塊異動拉升，深振業Ａ（深：０００００６）漲逾１０％漲停，珠江股份

（滬：６００６８４）漲５﹒３％，深物業Ａ（深：００００１１）漲４﹒６，深深房Ａ

（深：００００２９）漲４﹒５％，大名城（滬：６０００９４）升２﹒５％，沙河股份

（深：００００１４）升２﹒３，福星股份（深：０００９２６）升１﹒８％，金地集團

（滬：６００３８３）升１﹒７％，保利發展（滬：６０００４８）升１﹒１％。（ｓｌ）

