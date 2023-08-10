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AH股新聞

10/08/2023 14:32

《Ａ股焦點》第三批出境團體遊開放，華夏航空漲８％國航升近半成

　　《經濟通通訊社１０日專訊》文旅部公布第三批恢復出境團體遊的國家和地區，即日起恢復
全國旅行社及在線旅遊企業經營赴相關國家和地區團隊遊和「機票＋酒店」業務。名單上７８個
國家和地區包括日本、南韓、美國、英國、德國、澳洲及印度等。不少航空公司人士預計，將有
利於下半年國際航班進一步加快恢復。
　　民航機場板塊走強，華夏航空（深：００２９２８）漲８﹒２％，春秋航空
（滬：６０１０２１）漲５﹒９％，
吉祥航空（滬：６０３８８５）漲５﹒８％，中國國航（滬：６０１１１１）升４﹒６％，南方
航空（滬：６０００２９）升３﹒９％，白雲機場（滬：６００００４）升３﹒７％，上海機場
（滬：６００００９）升３﹒２％，海航控股（滬：６００２２１）升２﹒４％，中國東航
（滬：６００１１５）升１﹒７％，深圳機場（深：００００８９）、海南機場
（滬：６００５１５）升１％。
　
＊外交部籲做好行前準備，開心旅遊平安回家＊
　
　　中國外交部發言人表示，自今年２月以來，中方分批試點恢復中國公民出境團隊旅遊，總體
實施情況良好，今起進一步擴大中國公民出境團隊遊國家和地區範圍，主管部門將指導旅遊企業
周密組織實施，同時也希望出境遊客做好行前準備，注意自身安全，增強安全文明健康出行意識
，開開心心旅遊，平平安安回家。（ｓｌ）

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