《經濟通通訊社１０日專訊》內地連鎖火鍋店龍頭海底撈（０６８６２）已成為中國新時代

的消費標誌，在海外亦有過百家分店，不過隨著中國內需疲弱消費動能差，海底撈亦要試水新業

務，搞起夜市擺攤。

近日，內地社交平台出現多篇有關海底撈在青島夜市擺攤的貼文，從圖中可見，該攤位掛著

「海底撈火鍋」的紅底白字醒目招牌，員工身穿制服為顧客準備食物，攤位上設有兩個四宮格的

方形火鍋和炸油條的設備。攤位上的價格牌顯示，茴香小油條一份８元（人民幣．下同）、毛血

旺一份９﹒９元、現炸酥肉一份１６元、冒腦花一份１８元，顧客平時在海底撈門店需要點一整

鍋才能享用這些餐點，一次消費起碼要上百元，而現在夜市單點就可以吃到，對顧客而言具吸引

力。

有內媒報道指，海底撈的夜市小攤在上海和山西兩地也有出現。海底撈負責人表示，近期出

現的外擺形式，是門店結合當地顧客的消費喜好進行的個性化創新試點，為遊夜市、逛市集的市

民提供一個休閒美食打卡的嚐新體驗，不過有網民指出，海底撈很懂下沉市場，知道現在經濟下

行，所以迎合消費者的「消費降級」需求。

受防疫限制和經濟環境影響，海底撈去年全年營收為３１０﹒３９億元，按年大跌超過兩成

，錄得盈利約１３﹒７億元，和２０２１年相比轉虧為盈，不過仍遠遜於疫情前的２０１９年。

（ｅｙ）

