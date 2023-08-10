《經濟通通訊社１０日專訊》隨著地方財政偏緊，內地不時有報道指巴士公司停運欠薪，近

日又傳湖北民營巴士公司黃石鴻泰因汽車電池問題陷入困境，內媒引述黃石鴻泰負責人指消息屬

實，公司現有的１４２輛純電動巴士均出現電池問題，超過７０輛已無法運營，佔公司巴士數量

近半。

黃石鴻泰成立於２００２年，是黃石首家從事巴士服務的民營企業，擁有５條城市巴士線路

。公司於２０１６年向亞星客車（滬：６００２１３）購買１００輛純電動巴士，翌年再買入

４２輛同類型巴士。但報道引述黃石鴻泰負責人指，亞星客車生產的電動巴士電池衰減異常嚴重

，新車充一次電能開足七八趟，現在充一次最多能跑兩趟，有一些車輛甚至連一趟也無法開完全

程，巴士司機擔心耗電甚至不敢開冷氣，乘客紛紛向公司投訴。

黃石鴻泰因車輛產品問題起訴亞星客車，亞星客車也因欠款逾期問題起訴了黃石鴻泰，另外

亞星客車日前還對供應商江蘇春蘭提起訴訟，稱對方提供的電池存在問題，影響終端客戶運營，

索償超過３３００萬元人民幣。



＊國內首批電動巴士壽命將盡，停運問題恐擴大＊



在約七、八年前，中國積極推廣新能源車產業，不少巴士公司受政策鼓勵，以電動巴士取代

燃油巴士，但事實證明電動巴士的維護營運成本遠高於燃油巴士，這樣的技術改革過程未免過於

激進。分析指，電動巴士的電池壽命只有五年，而巴士一般可以用到八年。如果電池出現衰減，

巴士公司就面臨一個難題：要不要為舊車換新電池？這樣做的成本很高，因為電池佔了整車成本

的六成左右。

而更糟糕的是，如今地方財政手緊，城投平台大面積商票逾期，在沒有政府補貼的情況下，

內地不少巴士公司根本無力負擔換電甚至是換車成本。如今已到了國內第一批電動巴士不得不退

役的時候，業界擔心黃石鴻泰的停運危機並不是孤例。（ｅｙ）

