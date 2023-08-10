《經濟通通訊社１０日專訊》碧桂園（０２００７）本周兩筆離岸債逾期還息，引爆流動性

危機，外界不少人將碧桂園的情況和另一龍頭恒大（０３３３３）相提並論，不過有分析師指出

，碧桂園危機帶來的衝擊可能比恒大還要大。

彭博分析師在報告指，碧桂園目前在建項目高達３１２１個，居全國房企之冠，是第二名龍

湖集團（００９６０）的接近三倍，而恒大目前在建項目只有７７８個，是碧桂園的四分之一。

碧桂園目前有超過６５萬套預售房屋，意味著最多６５萬個家庭會因為碧桂園的債務問題而受到

嚴重影響，報告以平均三年的樓房完工時間計算，預測碧桂園在２０２４年年底前都要承受交付

預售房的壓力。

報告又指，碧桂園主打三四線城市市場，公司項目遍及全國超過１４００個城鎮，報告認為

碧桂園的債務危機將進一步削弱三、四線城市購房者的信心，而這些城市本就存在人口淨流出、

庫存供應過剩和價格下行壓力等問題，報告擔憂這些城市即使推出政策刺激樓盤銷售，提振空間

亦有限。

報告警告和碧桂園業務性質相似的雅居樂（０３３８３）亦可能有流動性問題，雅居樂在需

求疲軟、價格低迷的較小城市同樣擁有巨大的業務敞口，其七成土地儲備都在這類不景氣地區，

公司之前通過配股募資，已表明其流動性壓力加劇。（ｅｙ）

