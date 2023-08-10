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AH股新聞

10/08/2023 10:16

《中國要聞》據報中國本周恢復赴日本及南韓團體旅遊

　　《經濟通通訊社１０日專訊》日本和南韓都有媒體引述消息指，中國政府計劃最快本周解禁
赴日韓團體遊。《共同社》引述多名日中關係消息人士透露，中國駐日大使館向日本外務省發出
文件，告知最快１０日恢復赴日團隊旅遊。不過，是否自１０日開始辦理團隊遊的申請手續等細
節尚不清楚。
　　受新冠疫情影響，中國自２０２０年１月起暫停出境旅遊，直至今年３月恢復，惟在出境旅
行團方面是分階段開放，目前已允許旅行團赴約６０個國家，並以東南亞、非洲及南美等新興國
家較多，日本未包括在內。如「解禁」赴日旅行團消息屬實，將對日本經濟產生正面影響。因為
雖然中國目前允許個人赴日旅遊，但日本政府方面發放簽證的條件非常嚴格，需具備一定金額的
收入等，而團體旅遊的申請條件則較為寬鬆。
　　另外，南韓媒體Ｍａｅｉｌ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｎｅｗｓｐａｐｅｒ引述南韓駐華大使館
和北京旅遊業消息人士透露，中國最早可能於本周宣布取消對赴韓團體旅遊的禁令。中方還向韓
方提交了官方文件，自１０日起到年底，中國將對申請簽證的韓國公民免錄入指紋信息。由於南
韓在境內部署美國「薩德」反導彈系統，中國自２０１７年３月起禁止赴南韓團體遊作為反制，
至今已有六年半。報道認為，如中國赴韓國體客恢復，包括免稅店、酒店等南韓旅遊產業都將獲
提振。（ｓｌ）

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