《經濟通通訊社１０日專訊》中紀委國家監委在網站發文，指近年「影子公司」「影子股東

」「期權腐敗」等隱性腐敗問題凸顯，但發現和查處難度較大，紀檢監察機關必須主動出擊，加

強穿透式監督和調查，刺破「影子公司」面紗，深挖細查背後存在的風險漏洞，鏟除隱性腐敗滋

生土壤，切斷權錢交易、利益輸送鏈條。

文章披露了多宗查處「影子公司」案例，指公權力隱身操縱，是「影子公司」的重要特徵。

涉案領導幹部或躲在幕後暗中操縱運作，或「量身定做」偏袒性政策，或私下洩露內幕信息，或

以「長官意志」干預決策審批，或在各種場合「露臉站台」，將「影子公司」視為生財之道，濫

用權力、肆意妄為。

中央紀委國家監委案件審理室有關負責人認為，微觀市場經濟活動中，公權力在部分地區和

行業領域扮演關鍵角色。對於公權力運行的監督制約力度不夠，客觀上為「影子公司」提供了空

間。

文章強調，年初舉行的二十屆中央紀委二次全會對堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰作出部

署，明確提出堅決查處新型腐敗和隱性腐敗。面對「影子公司」等新型腐敗、隱性腐敗，紀檢監

察機關必須以新思路新舉措不斷增強懲治各類新型腐敗能力，以鐵的紀律助力實現高質量發展。

（ｓｌ）

