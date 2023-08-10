《經濟通通訊社１０日專訊》海關總署廣東分署公布，今年１－７月，廣東外貿進出口

４﹒５５萬億元（人民幣．下同），同比下降１﹒１％，降幅較１－６月收窄０﹒２個百分點，

佔全國外貿比重１９﹒３％。其中，出口３萬億元，創歷史同期新高，增長３﹒１％；進口

１﹒５５萬億元，下降８﹒２％。

７月單月，廣東外貿進出口６９４２﹒８億元，同比增長０﹒１％。其中，出口

４４７２﹒６億元，增長０﹒４％；進口２４７０﹒２億元，下降０﹒４％。

１－７月，廣東一般貿易進出口增長５﹒７％，增速較整體快６﹒８個百分點，比重達到

５８﹒１％，較去年同期提升３﹒７個百分點。

１－７月，廣東有進出口實績的企業１１﹒３萬家，增加８﹒９％，其中民營企業進出口

２﹒７４萬億元，同比增長６％，佔進出口總值的６０﹒３％，同比提升４個百分點；同期外商

投資企業進出口１﹒５５萬億元，國有企業進出口２５４９﹒１億元，分別佔進出口總值的

３４％和５﹒６％。廣東特殊監管區域進出口增長６﹒９％，佔進出口總值的比重達１４％。



＊重點地市穩步增長，電動載人汽車出口增近６倍＊



１－７月，深圳、廣州、惠州外貿進出口分別增長５％、８﹒１％、４％，合計佔全省外貿

進出口總值超過六成。揭陽、汕尾等市進出口分別增長２３﹒６％、１０﹒２％。

１－７月，廣東「新三樣」電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池出口分別增長５７０﹒８％

、２３﹒９％、４４％。廣東進口原油、天然氣和煤炭等能源產品６９５﹒１億元，增長３０％

。

海關總署廣東分署指，今年以來，全球經濟復甦乏力，海外需求不振、地緣政治不確定性加

大等因素對全球貿易造成較大衝擊。面對複雜嚴峻的外部環境，今年１－７月，廣東外貿頂住了

壓力，穩住了規模，提升了質量，整體優勢不斷凸顯。特別是７月企穩回升，充分展現了廣東外

貿的韌性和活力。７月廣東外貿進出口在全國穩外貿大局中發揮出「頂梁柱」「壓艙石」作用。

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