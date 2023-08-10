【ＦＯＣＵＳ】驢象兩黨就「特朗普被控串謀推翻２０２０年大選結果」鬥法如火如荼，圍

繞２０２４年總統大選的籌碼攻防，拜登政府周三（９日）再出招－－醞釀近兩年半後簽署行政

命令，禁止或限制美國資金投資三個領域的中國企業，被視作兩國曠日持久的科技戰，首次祭出

遏制金融流動的重大措施。



＊私募股權、風險投資首當其衝＊



此份主題為「在關切國家進行特定國家安全技術和產品投資」的行政命令，授權美國財政部

制定法規，監管美國對「關切國家」實體的某些投資，覆蓋半導體和微電子、量子信息技術、人

工智能三個領域；「關切國家」包括中國及港澳地區。

在此之前，拜登政府已跟眾多利益相關者、產業代表、外國盟友等的磋商長達兩年半之久。

具體而言，財政部將要求私募股權、風險投資、綠地投資、合資企業，就上述三個領域的對華投

資項目進行通報，並禁止某些投資。

盡管美國去年對華直接投資８２億美元創下２０年最低，其中風險投資僅１３億美元，但此

舉仍恐令紅衫、凱雷、貝恩、銀湖、貝萊德等一眾資本巨頭隨時錯失良機。早前成功押注字節跳

動、Ｓｈｅｉｎ的私募基金Ｇｅｎｅｒａｌ Ａｔｌａｎｔｉｃ（泛大西洋投資集團）就表示，

中國是最具吸引力的投資地，特別是就增長較快的公司而言。



＊更多技術脫鈎恐陸續有來＊



得罪華爾街之餘，共和黨續拒買賬，參議員魯比奧指摘，行政當局的提議「充滿了漏洞」「

未能包括中國政府視為關鍵的產業」，他所說的正正是早前預期將納入的生物技術、清潔能源、

電動車等行業。此外，監管對象不包括養老金、指數基金等被動投資，亦料豁免公開交易證券，

且不具回溯力，而正式生效或需待明年中之後。

鑑於此，新行政命令即時影響有限，但華府官員明言，試圖阻止的不是資金整體流入中國，

因為中國本就有足夠的資金，「他們缺乏的是專業知識，特別是專業知識轉讓通常跟特定類型的

投資密切相關」。

從拜登２０２１年６月簽署針對５９家中國軍工企業的行政命令，到美國商務部２０２２年

１０月對華超級電腦和半導體的全面出口管制，再到昨日對三大戰略新型行業的更多投資限制，

中美未來更多的商業行為政治化、更多的技術脫鈎，都恐陸續有來。

