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AH股新聞

10/08/2023 17:53

《ＡＩ熱潮》快手首公布大模型進展，數字人產品「快手智播」亮相

　　《經濟通通訊社１０日專訊》今日在上海外灘舉行的２０２３快手光合創作者大會上，快手
（０１０２４）首次正式公布其大模型進展。快手ＡＩ、用戶增長業務負責人王仲遠在會上展示
了全模態、大模型ＡＩＧＣ解決方案和ＡＩＧＣ數字人產品「快手智播」。
　　王仲遠表示，快手「全模態、大模型ＡＩＧＣ解決方案」基於自研的基座大模型，提供文本
生成、圖像生成、３Ｄ生成、音樂生成、視頻生成等技術能力，覆蓋從靈感啟發到創意生成、從
多元素材提供到智能化製作的內容創作全流程，通過人機協同，讓創意更新奇、素材更多元、製
作更輕鬆。其中，快手的語言大模型在同等規模參數下，在行業內主流的絕大部分基準模型測試
中取得第一。快手智播已在快聘等具有社會價值向的場景落地，部分場景效果接近真人實拍。
　　天眼查Ａｐｐ顯示，快手關聯公司北京達佳互聯信息技術有限公司已成功註冊多個「快手智
播」商標，這些商標申請於去年９月，國際分類涉及廣告銷售、教育娛樂、網站服務等。此外，
該公司「快手智播系統」軟件著作權已於今年２月獲得登記批准，當前版本號為Ｖ１﹒０。
（ｓｌ）

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