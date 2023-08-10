《經濟通通訊社１０日專訊》陝西省發展和改革委員會９日通報，西安紫光國芯半導體股份

有限公司（下稱「西安紫光國芯」），境外投資項目未履行備案手續。經核查，２０１６年、

２０１８年和２０１９年，該企業在未取得陝西發改委備案手續的情況下，累計出資７７５萬美

元，用於香港公司的項目建設，違反了相關規定，被責令依法依規處理相關責任人、加強企業合

規建設和作出書面承諾。西安紫光國芯為紫光集團旗下半導體上市公司紫光國微

（深：００２０４９）的子公司。

通報指，西安紫光國芯２０１３年８月在香港設立華芯先進集成電路技術有限公司（下稱「

香港華芯」）。２０１６年１月、２０１８年１０月和２０１９年９月，西安紫光國芯分別向香

港華芯增資１５０萬美元、３００萬美元和４００萬美元，用於香港華芯項目建設。以上境外投

資行為在境外出資前已完成了商務部門、外匯管理部門的備案，但未在省發展改革委備案。

２０２３年６月，西安紫光國芯主動聯繫陝西發改委，請求對其２０１６年至２０１９年境外投

資行為進行補充備案。

經核查，西安紫光國芯境外投資項目未履行備案手續違反了國家發改委相關管理辦法規定。

鑒於西安紫光國芯主動報告情況，陝西發改委決定對西安紫光國芯相關問題在全省範圍內通報，

責令西安紫光國芯依法依規處理相關責任人、加強企業合規建設和作出書面承諾。陝西發改委敦

促各境外投資企業認真吸取教訓，切實加強企業境外投資項目管理，堅決杜絕此類問題再次發生

。（ｓｌ）

