《經濟通通訊社１０日專訊》為更好維護保障企業和企業家網絡合法權益，建立「優化營商

網絡環境」長效工作機制，中央網信辦印發《網站平台受理處置涉企網絡侵權信息舉報工作規範

》，指網站平台應當按照依法依約、分級分類、限時辦結的原則，快速準確受理處置涉企網絡侵

權信息舉報，並列出多項應重點、及時受理的舉報類別，以及舉報方所需提供的證據材料。

《規範》提出，網站平台應當重點受理處置的涉企網絡侵權信息舉報，包括：混淆企業主體

身份的仿冒性信息；影響公眾公正評判的誤導性信息；不符合企業客觀實際的謠言性信息；貶損

丑化企業或企業家的侮辱性信息；侵害企業家個人隱私的洩密性信息；其他惡意干擾企業正常經

營發展的信息。

其中惡意干擾企業正常經營發展的信息，包括以輿論監督名義進行敲詐勒索；惡意集納企業

負面信息；以謀取非法利益為目的，發布企業負面報道評論；蹭炒涉企熱點事件進行惡意營銷等

。

其他方面的信息包括：在名稱、頭像、簡介等網絡帳號名稱信息中，違規使用與企業相同或

相似的名稱標識或企業家姓名肖像；假借企業或企業家名義發布信息；非法鏡像企業官方網站、

Ａｐｐ，或冒用盜用企業官方網站、ＡＰＰ備案註冊信息或其他顯著要素特徵；通過增刪信息、

改變順序、調整結構等方式，曲解新聞原意；刪減舊聞舊事發生時間、地點和處理結果，重新發

布；斷章取義企業家或企業代表過往言論；虛構企業家隱私生活；編造企業違法犯罪或違規生產

經營；杜撰企業家或企業員工違法犯罪或道德失範；誇大企業或企業家生產經營困難；歪曲企業

或企業家正常生產經營和投資活動；詆毀企業產品服務質量；抹黑企業科技創新能力等。

（ｓｌ）

