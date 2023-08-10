《經濟通通訊社１０日專訊》深圳高速公路（００５４８）（滬：６００５４８）公布，公

司在中國銀行間市場發行了２０２３年度第三期超短期融資券，發行總額為１５億元（人民幣．

下同），發行利率為２﹒２５％，期限為２７０天，起息日為今日，兌付日為２０２４年５月６

日。（ｋｋ）



