《經濟通通訊社１０日專訊》深圳高速公路（００５４８）（滬：６００５４８）公布，公
司在中國銀行間市場發行了２０２３年度第三期超短期融資券，發行總額為１５億元（人民幣．
下同），發行利率為２﹒２５％，期限為２７０天，起息日為今日，兌付日為２０２４年５月６
日。（ｋｋ）
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10/08/2023 19:12
《國企紅籌》深高速發行１５億人幣今年第三期超短期融資券
《經濟通通訊社１０日專訊》深圳高速公路（００５４８）（滬：６００５４８）公布，公
司在中國銀行間市場發行了２０２３年度第三期超短期融資券，發行總額為１５億元（人民幣．
下同），發行利率為２﹒２５％，期限為２７０天，起息日為今日，兌付日為２０２４年５月６
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