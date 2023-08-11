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AH股新聞

11/08/2023 09:17

《駐京專電》北交所、全國股轉公司召開三四板制度型合作座談會

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》北京證券交易所發布，８月９日，北交所
、全國股轉公司組織召開了三四板制度型合作對接座談會。會議明確《全國中小企業股份轉讓系
統公開轉讓並掛牌審核指引－區域性股權市場創新型企業申報與審核（試行）》發布後的相關工
作安排。下一步，北交所、全國股轉公司將與各方加強溝通，擇機簽署監管合作備忘錄，推動綠
色通道、公示審核工作順利落地。北交所、全國股轉公司將持續深化與區域性股權市場（四板）
的深層次、全方位合作對接，逐步實現信披通、監管通、技術通、賬戶通，貫穿多層次資本市場
聯通發展，合力打造服務創新型中小企業主陣地。
　
＊支持以專精特新為代表的創新型企業更好實現創新發展＊
　
　　參加座談會的區域性股權市場主要負責人表示，目前，區域性股權市場也初步培育和聚集了
一批創新能力、成長性突出的企業，迫切需要資本市場提供多元化接力式的金融服務。下一步，
區域性股權市場將充分利用新三板市場的制度和技術平台便利，加強自身功能建設，持續做好企
業培育和服務，支持以專精特新為代表的創新型企業更好實現創新發展，助力實體經濟轉型升級

　　中國證監會市場二部負責人表示，本次三四板制度型對接破題，是多層次資本市場間建立有
機聯系的重要一步。區域性股權市場要乘此東風，勤練內功，聚集並服務好更多創新型、科技型
企業。中國證監會將支持三四板合作對接走深走實，繼續協調相關各方為中小企業、科創企業提
供有力的基礎支持。
　　北交所、全國股轉公司負責人指出，三四板制度型對接機制，傳遞了資本市場支持高水平科
技自立自強、投早投小投科技的信號，貫通了「區域性股權市場、新三板、交易所」發展路徑，
形成了各市場互利共贏的發展格局，延長了各市場支持專精特新企業的發展鏈條，便利優質企業
用好有限資源，擴大有效投資。

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