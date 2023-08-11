《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》中證監近日同意上海期貨交易所全資子公

司上海國際中能源交易中心上海出口集裝箱結算運價指數（歐洲航線）期貨註冊並確定為境內特

定品種。

下一步，中證監將督促上海國際能源交易中心做好各項工作，保障上海出口集裝箱結算運價

指數（歐洲航線）期貨的平穩推出和穩健運行。

