《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》中證監近日同意上海期貨交易所全資子公
司上海國際中能源交易中心上海出口集裝箱結算運價指數（歐洲航線）期貨註冊並確定為境內特
定品種。
下一步，中證監將督促上海國際能源交易中心做好各項工作，保障上海出口集裝箱結算運價
指數（歐洲航線）期貨的平穩推出和穩健運行。
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11/08/2023 16:41
《駐京專電》中證監同意上海出口集裝箱結算運價指數期貨註冊
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》中證監近日同意上海期貨交易所全資子公
司上海國際中能源交易中心上海出口集裝箱結算運價指數（歐洲航線）期貨註冊並確定為境內特
定品種。
下一步，中證監將督促上海國際能源交易中心做好各項工作，保障上海出口集裝箱結算運價
指數（歐洲航線）期貨的平穩推出和穩健運行。
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