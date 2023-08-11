《經濟通通訊社１１日專訊》英國《金融時報》引述知情人士指，中國國務院派遣了一個由

人行、財政部和中證監官員組成的工作小組前往國內十多個財政狀況最差的省份，審查他們的帳

目，包括來自表外實體的隱性負債，並希望找到減少債務的方法。據報該工作小組直接向國務院

總理李強匯報。

報道分析，這意味著中國各省的龐大債務已成為當局的一個逼切問題，中央正試圖結束中國

長期依賴債務驅動的基礎設施狂歡來推動經濟增長。報道引述高盛估計，包括地方政府融資平台

的表外實體在內的地方政府總債務達到９４萬億元人民幣。



＊重點查隱性債務，促地方當局出售資產還債＊



知情人士指，工作小組最重要的任務之一是審查和分類地方政府融資平台的「隱性債務」，

即是不出現在地方政府資產負債表上的錢，通常是通過非交易所或其他非公開渠道籌集的。工作

小組將敦促政策性和商業銀行將地方政府融資平台貸款期限延長至超長期並降低利率，或是允許

地方當局使用一些低利率特殊用途和其他債券來償還相對高利率的地方政府融資平台債務。

另外，當前中央和地方政府之間最大的爭議點之一是誰應該支付清理費用。北京希望各省出

售資產以還債，但地方官員辯稱許多資產流動性差，中央政府必須做更多工作來幫助救援。工作

小組可能會繼續敦促地方當局出售資產以償還債務，並堅持不直接由中央政府救助的原則，以避

免道德風險。

據《彭博》報道，中國財政部近日召開會議，明確向北京、上海、廣東和西藏之外的其他省

級政府下達約１萬億元人民幣的再融資債券額度，而且融資所得可用於償還隱性債務。（ｌｃ）

