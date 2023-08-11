《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上海市商務委員會電子商務處副處長李洪

濤昨日在上海直播電商產業大會上致辭稱，上海將繼續支持直播經濟創新發展。直播作為提升上

海數字消費的有效依託，正由高速發展向高質量發展。以直播促消費，把握數字直播產業發展機

遇，持續為上海市經濟提質升級與數字化發展提供新動能、新引擎。

