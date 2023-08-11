《經濟通通訊社１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



滬深交易所多舉措激發市場活力

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滬深交易所昨日提出，研究將滬市主板股票、基金等，深市上市股票、基金等證券的申報數量要

求由１００股的整數倍調整為１００股起、以１股遞增。同時，研究ＥＴＦ引入盤後固定價格交

易機制。



投資端改革蹄疾步穩，活躍市場多管齊下

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公募基金費率改革穩步落地，資本市場投資端改革行動方案研究制定緊鑼密鼓，制度建設提速加

力；招商資管「迅速」拿下公募牌照，ＱＦＩＩ機構名單持續擴容，引導「長錢」入市舉措不斷

??近期，投資端改革動作頻頻，市場共識加快形成，改革重點逐步明晰。



預期改善信號頻現，穩經濟合力加快凝聚

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７月，中國中小企業發展指數連續兩個月回升、製造業生產經營活動預期指數和非製造業業務活

動預期指數均位於較高景氣區間??近期，隨著一系列支持民營經濟發展壯大的政策文件密集出

台，預期改善信號逐漸增多。





《上海證券報》



滬深交易所加快推出「交易端」優化舉措

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８月１０日，滬深交易所在完善交易制度和優化交易監管方面推出一系列務實舉措，包括研究允

許滬市主板股票、深市上市股票、兩市基金等證券申報數量可以以１股為單位遞增。



滬深交易所修訂指數基金開發指引

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上交所１０日修訂並發布《上交所基金自律監管規則適用指引第１號－－指數基金開發》，深交

所修訂並發布《深交所證券投資基金業務指引第１號－－指數基金開發》，將開發非寬基股票指

數基金產品對指數發布時間滿６個月的要求縮短至滿３個月。



濟南揚帆生物醫藥產業新藍海

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８月１０日，２０２３濟南生物醫藥與大健康產業研討會在濟南舉行。生物醫藥與大健康產業是

濟南市重點發展的四大主導支柱產業之一，也是濟南市重點打造的標誌性產業鏈群。





《證券時報》



滬深交易所研究完善交易制度激發市場活力

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８月１０日，滬深交易所在充分調研和聽取市場意見的基礎上，加快在完善交易制度和優化交易

監管方面推出一系列務實舉措，以更好激發市場活力，增強交易便利性和通暢性，不斷提升市場

吸引力。



依法加強監管，為活躍資本市場護航

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今年以來，資本市場「零容忍」執法震懾持續強化，中證監依法查處一批影響惡劣、社會關注度

高的典型案件，實施強制退市並進行立體化追責。據不完全統計，截至８月９日，中證監和地方

證監局共開出罰單逾２００張，較去年同期明顯增多。



國家發改委部署完善政府誠信履約機制

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國家發改委１０日發布《關於完善政府誠信履約機制優化民營經濟發展環境的通知》指出，要著

力解決朝令夕改、新官不理舊賬、損害市場公平交易、危害企業利益等政務失信行為，促進營商

環境優化，增強民營企業投資信心，推動民營經濟發展壯大。（ｌｃ）

