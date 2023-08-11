《神州經脈》在中央政治局會議作出信心喊話之後剛滿半個月，中國股市經歷慘烈一周，在

進出口及通脹數據都不甚樂觀的情況下，北上資金連續五日流出Ａ股，今日（１１日）更是在活

躍資本市場舉措力度失望的情況下，出現資金大舉出逃的現象。Ａ場所有行業板塊今日全跌，滬

綜指在券商、保險、白酒等權重板塊急跌下，全日收挫２﹒０１％，是自２０２２年１０月２８

日以來的最大單日跌幅，收市報３１８９﹒２５點，失守三千二，回到政治局會議召開前的水平

。

以全周來看，滬綜指五日內下跌了３％，結束連續兩周上升趨勢，並創下自２０２２年底以

來最大單周跌幅。

深成指今日跌２﹒１８％，創業板指更挫２﹒３３％。

兩市全日成交７６３６億元（人民幣．下同），惟按日仍升一成；外資今日過陸股通淨流出

１２３﹒３８億元，連續第五日淨流出，且創下自去年１０月２４日以來最大流出額，總結全周

陸股通共計流出近２５６億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２３４０，較上個交易日４時３０分收盤

價跌２６８點子，兩連跌，創７月６日以來逾一個月新低，全日在７﹒２２０２至７﹒２３８５

之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１５８７，較上個交易日跌１１點子，上個交易日

報７﹒１５７６。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行公布，７月份社會融資規模增量為５２８２億元，遠遜於市場預期的１﹒１萬億

元，創２０１７年有數據以來新低；比上年同期少２７０３億元，比上月少３﹒６９萬億元。７

月份人民幣貸款增加３４５９億元，創２００９年１１月以來新低，比預期的８０００億元低超

過一半，更遠低於上月的３﹒０５萬億元，同比亦少增３４９８億元。７月末，廣義貨幣

（Ｍ２）餘額２８５﹒４萬億元，同比增長１０﹒７％，遜於市場預期的１１％，增速分別比上

月末和上年同期低０﹒６個和１﹒３個百分點。狹義貨幣（Ｍ１）餘額６７﹒７２萬億元，同比

增長２﹒３％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒８個和４﹒４個百分點。流通中貨幣

（Ｍ０）餘額１０﹒６１萬億元，同比增長９﹒９％。當月淨投放現金７１０億元。７月末社會

融資規模存量為３６５﹒７７萬億元，同比增長８﹒９％。



２﹒ 據報中證監今早與一些房地產開發商和金融機構召開房地產市場線上會議會議，主要了解

房企銷售及債務情況，在融資方面有哪些需求及建議。內媒《華爾街見聞》透露，參與房企包括

萬科集團、保利發展、招商蛇口、龍湖集團等，具體召集人為中證監企業債券部，參與的房企代

表多為各公司財務口負責人。另外，碧桂園公布盈警，預期上半年淨虧損介乎約４５０億至

５５０億元。內媒《第一財經》引述機構人士指，碧桂園已在籌備債務重整，近期有望啟動相關

程序，並已聘請中金為財務顧問主導重整事宜。



３﹒ 據內地官媒《證券時報》旗下新媒體「券商中國」報道，華南一家券商近期就市場政策熱

點調研，在與住建部、國有大行及全國性股份商業銀行總行交流之後獲悉，地產調控政策細則或

將在８月下旬至９月初逐步落地，其中「一線城市地產政策放開具有較強確定性」。政策將分區

域、分特定人群展開，不會一次過全面放開。第一輪政策出台後，住建部將動態監控一線城市市

場，整體預計第一輪政策效力有限，１０月底將二次評估，視情況推進後續刺激政策，底線是一

線城市量價企穩回升，但回升價格幅度控制在５％以內。



４﹒ 據《彭博》報道，中國財政部近日召開會議，明確向北京、上海、廣東和西藏之外的其他

省級政府下達約１萬億元的再融資債券額度，而且融資所得可用於償還隱性債務，即包括城投平

台欠下的天量債務。另據英國《金融時報》引述知情人士指，中國國務院派遣了一個由人行、財

政部和中證監官員組成的工作小組前往國內十多個財政狀況最差的省份，審查其帳目，包括來自

表外實體的隱性負債，並希望找到減少債務的方法。工作小組堅持不直接由中央政府救助的原則

，以避免道德風險，措施包括敦促政策性和商業銀行將地方政府融資平台貸款期限延長至超長期

並降低利率，繼續敦促地方當局出售資產來還債等。



５﹒ 滬深交易所昨晚推出一系列「交易端」活躍資本市場舉措，研究將滬市主板股票、基金等

，深市上市股票、基金等證券的申報數量要求由１００股的整數倍調整為１００股起、以１股遞

增，並會研究ＥＴＦ引入盤後固定價格交易機制。中國人民大學原副校長、中國資本市場研究院

院長吳曉求認為，「１００＋１」對交易制度和交易技術提出新挑戰，對金融技術企業來說將有

更大發展，但要活躍資本市場，最重要的是維護投資者的信心，而不是在交易環節研究再多的政

策，真正要做好的是經濟基礎和上市公司的成長性，不要做表面文章。



６﹒ 醫藥圈「反腐風暴」持續深入。據《澎湃新聞》統計，自７月２１日全國醫藥領域腐敗問

題集中整治工作會議召開以來，三周內已有近３０位醫療系統的「院長」、「局長」、「書記」

被查，其中約半數為已卸任或者退休，範圍覆蓋社區醫院、三甲醫院以及衛生系統官員。另據《

北京商報》報道，今年截至８月６日，全國已公開通報被查的醫院黨委書記、院長已達到１６８

位，由於統計局限，這一數字實際上或許更多。



７﹒ 中國人民銀行廣州分行今日在官網發布《橫琴粵澳深度合作區多功能自由貿易（電子圍網

）帳戶業務實施細則（徵求意見稿）》，主要是對標國際標準制定帳戶規則，通過多功能自由貿

易帳戶構建資金「電子圍網」，在合作區探索跨境資金自由流入流出和推進資本項目可兌換，推

動合作區金融市場進一步對外開放，提升橫琴粵澳深度合作區貿易投資自由化便利化水平。跨境

資金流動總體按「一線放開、二線管住、同名有限『滲透』」進行管理。



８﹒ 新加坡總理李顯龍今日會見到訪的中國外交部長王毅。王毅提到，中國的發展是和平力量

的增長，是穩定因素的增強，將為世界各國特別是周邊國家帶來持久紅利和發展機遇。然而，美

國出於維持單極霸權需要，不願看到中國等新興國家發展振興，一方面縱容支持「台獨」勢力倚

美謀獨，衝撞中國的紅線底線；一方面撕去公平競爭偽裝，脅迫他國搞針對中國的單邊保護主義

。這些倒行逆施只會損害其自身信譽，向世人證明美國已成為當今世界最大的不穩定因素。

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