《鍾之日記》８月１１日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。
在中央政治局會議作出信心喊話之後剛滿半個月，中國股市並經歷慘烈一周，在進出口及通
脹數據都不甚樂觀的情況下，北上資金連續五日流出Ａ股，今日更是在活躍資本市場舉措力度失
望的情況下，出現資金大舉出逃的現象。
Ａ場所有行業板塊今日全跌，滬綜指在券商、保險、白酒等權重板塊急跌下，全日收挫
２﹒０１％，是自２０２２年１０月２８日以來的最大單日跌幅，收市報３１８９﹒２５點，失
守三千二，回到政治局會議召開前的水平。深成指今日跌２﹒１８％，創業板指更挫２﹒３３％
。
資本市場並不活躍，兩市全日成交７６３６億元人民幣，惟按日仍升一成；外資今日過陸股
通淨流出１２３﹒３８億元人民幣，連續第五日淨流出，且今日創下自去年１０月２４日以來最
大流出額，總結全周陸股通共計流出近２５６億元人民幣。
值得留意的是人民銀行在盤後時段公布了７月一系列融資數據，融資惡化程度遠超預期，其
中７月社融增量創有數據以來新低，人民幣貸款增長更刷新近１４年新低，恐進一步影響市場氣
氛。
＊美國或停加息，港股無心慶祝＊
隔晚美國勞工部公布，７月份ＣＰＩ按年升３﹒２％，升幅略低於預期的３﹒３％，但較６
月份的３％大，反映整體通脹略為回升。不過，核心通脹率則由６月份的４﹒８％，輕微放緩至
７月份的４﹒７％。數據令市場更加相信聯儲局將於今年內結束加息周期，９月份議息會議維持
利率不變的機會超過九成。
不過，美股對ＣＰＩ數據的正面反應並不持久，道指最多升過４５５點，惟收市升幅不足
５３點。港股未受市場對聯儲局在今年結束加息周期的預期升溫影響。恒指今早高開７１點後反
覆下跌，低見１９０５５後持續在低位徘徊，５０日線再度失守，最終收報１９０７５，跌
１７３點或跌０﹒９％，主板成交近９６６億元。
＊「１００＋１」被指小修小補，券商不領情＊
滬深交易所推出一系列「交易端」活躍資本市場舉措，以響應中央政治局會議要求。舉措最
大亮點為研究允許股票、基金等證券申報數量可以以１００股起，之後以１股（份）為單位遞增
，這意味著股民在資金不足的情況下，最少可買入Ａ股股數為１０１股，方便資金投資像茅台
（滬：６００５１９）、愛美客（深：３００８９６）這類股價較高的股份。另外舉措還包括研
究ＥＴＦ引入盤後固定價格交易機制及優化交易監管。
不過這次滬深交易所送出的禮包，內地券商界並不領情，還出現大面積的股價倒退，中金
（０３９０８）瀉７﹒２％，國聯證券（０１４５６）跌６﹒２％，中信証券（０６０３０）挫
５﹒９％，華泰六八八六（０６８８６）跌５﹒３％，中信建投（０６０６６）挫４﹒８％。
事實上開放Ｔ＋０交易（即日鮮）及調降股票交易印花稅才是業界熱烈討論的建議，不過在
今次提出的一系列舉措中均沒有被提及，意味著當局並沒有就建議開綠燈。至於而作為措施亮點
的「１００＋１」安排則被認為只是小修小補，根本上難以促進Ａ股交投，券商界難免感失望。
而講到最中肯，要數中國人民大學原副校長、中國資本市場研究院院長吳曉求今日在公開論
壇上的發言，他稱１００＋１交易制度，對交易制度和交易技術提出了新的挑戰，但要想活躍資
本市場，最重要的是維護投資者的信心，而不是在交易環節研究再多的政策。
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
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