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AH股新聞

11/08/2023 10:45

《Ａ股焦點》天然氣期貨價格回吐，德龍匯能、深圳燃氣挫半成

　　《經濟通通訊社１１日專訊》由於澳洲部分工廠計劃發起罷工行動，導致全球液化天然氣供
應出現風險，國際天然氣期貨價格周三（９日）急飆惟翌日顯著回吐，Ａ場燃氣股隨即回跌，德
龍匯能（深：０００５９３）挫５﹒３％，百川能源（滬：６００６８１）、深圳燃氣
（滬：６０１１３９）跌５﹒２％，成都燃氣（滬：６０３０５３）、新天然氣
（滬：６０３３９３）跌４﹒８％，皖天然氣（滬：６０３６８９）跌４﹒７％。（ｅｙ）

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